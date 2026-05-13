Более 20 тысяч человек подали заявление на получение карты ЕКП «Ленинградская»

«ЕКП Ленинградская» — это межрегиональный проект, который объединяет программу лояльности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Благодаря карте, жители Ленобласти получают скидки и спецпредложения от более 700 партнеров Единой карты петербуржца. Цель проекта — сделать жизнь в регионе еще более комфортной, повысить мобильность внутри агломерации.

Также для граждан серебряного возраста (женщины 55+ и мужчины 60+) доступно бесплатное посещение отдельных музейных комплексов Ленинградской области. Для этого необходимо на кассе предъявить ЕКП «Ленинградская», ЕКП или ЕКП в дизайне «Серебряный возраст».

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области: «ЕКП «Ленинградская» — это по-настоящему уникальный продукт, который впервые объединяет в одной карте транспортные услуги, социальные льготы и скидки от партнёров. Больше не нужно носить с собой множество карт и документов, всё необходимое теперь всегда под рукой. Мы уверены, что единая карта сделает повседневную жизнь проще, выгоднее и безопаснее, а современные технологии помогут каждому ощутить реальную заботу и внимание к своим потребностям».

Получить ЕКП «Ленинградская» могут все граждане России старше 14 лет, которые зарегистрированы в Ленинградской области. Оформить карту можно в любом офисе Сбера, для этого нужны паспорт и СНИЛС.