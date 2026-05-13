Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Более 20 тысяч человек подали заявление на получение карты ЕКП «Ленинградская»

Более 20 тысяч человек подали заявление на получение карты ЕКП «Ленинградская», которая объединяет возможности льготного проездного, банковской и бонусных карт.

Рубрики:  Общество

«ЕКП Ленинградская» — это межрегиональный проект, который объединяет программу лояльности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Благодаря карте, жители Ленобласти получают скидки и спецпредложения от более 700 партнеров Единой карты петербуржца. Цель проекта — сделать жизнь в регионе еще более комфортной, повысить мобильность внутри агломерации.

Также для граждан серебряного возраста (женщины 55+ и мужчины 60+) доступно бесплатное посещение отдельных музейных комплексов Ленинградской области. Для этого необходимо на кассе предъявить ЕКП «Ленинградская», ЕКП или ЕКП в дизайне «Серебряный возраст». 

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

«ЕКП «Ленинградская» — это по-настоящему уникальный продукт, который впервые объединяет в одной карте транспортные услуги, социальные льготы и скидки от партнёров. Больше не нужно носить с собой множество карт и документов, всё необходимое теперь всегда под рукой. Мы уверены, что единая карта сделает повседневную жизнь проще, выгоднее и безопаснее, а современные технологии помогут каждому ощутить реальную заботу и внимание к своим потребностям».

Получить ЕКП «Ленинградская» могут все граждане России старше 14 лет, которые зарегистрированы в Ленинградской области. Оформить карту можно в любом офисе Сбера, для этого нужны паспорт и СНИЛС.