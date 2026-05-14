Более 10 млн человек уже проголосовали за объекты благоустройства

В этом году на выбор представлены более 6,7 тыс. объектов в 88 регионах России и на Байконуре. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтверждённой учётной записью Госуслуг.

Где больше всего голосов

— Санкт-Петербург — 538 тыс.

— Башкортостан — 520 тыс.

— Краснодарский край — 518 тыс.

— Свердловская область — 499 тыс.

— Ставропольский край — 381 тыс.

Где проголосовало больше всего жителей

— Тыва — 21,5%

— Чечня — 18,7%

— Томская область — 18,4%

— Ставропольский край — 13,2%

— Сахалинская область — 13%

Как можно проголосовать

— на Госуслугах

— в приложении «Госуслуги Решаем вместе»

— с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max

при поддержке волонтеров на базе экосистемы «Добро.РФ»

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За время его работы по всей стране уже обновили около 8,5 тыс. общественных пространств.