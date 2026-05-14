Более 10 млн человек уже проголосовали за объекты благоустройства
Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства уже приняли участие более 10 млн человек. До 12 июня можно выбрать парки, скверы, дворы, набережные, улицы и другие общественные пространства, которые будут благоустроены в приоритетном порядке.
В этом году на выбор представлены более 6,7 тыс. объектов в 88 регионах России и на Байконуре. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтверждённой учётной записью Госуслуг.
Где больше всего голосов
— Санкт-Петербург — 538 тыс.
— Башкортостан — 520 тыс.
— Краснодарский край — 518 тыс.
— Свердловская область — 499 тыс.
— Ставропольский край — 381 тыс.
Где проголосовало больше всего жителей
— Тыва — 21,5%
— Чечня — 18,7%
— Томская область — 18,4%
— Ставропольский край — 13,2%
— Сахалинская область — 13%
Как можно проголосовать
— на Госуслугах
— в приложении «Госуслуги Решаем вместе»
— с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max
при поддержке волонтеров на базе экосистемы «Добро.РФ»
Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За время его работы по всей стране уже обновили около 8,5 тыс. общественных пространств.