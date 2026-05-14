Более 10 млн человек уже проголосовали за объекты благоустройства

Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства уже приняли участие более 10 млн человек. До 12 июня можно выбрать парки, скверы, дворы, набережные, улицы и другие общественные пространства, которые будут благоустроены в приоритетном порядке.

Рубрики:  Городская среда

В этом году на выбор представлены более 6,7 тыс. объектов в 88 регионах России и на Байконуре. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтверждённой учётной записью Госуслуг.

Где больше всего голосов

— Санкт-Петербург — 538 тыс.

— Башкортостан — 520 тыс.

— Краснодарский край — 518 тыс.

— Свердловская область — 499 тыс.

— Ставропольский край — 381 тыс.

Где проголосовало больше всего жителей

—  Тыва — 21,5%

—  Чечня — 18,7%

—  Томская область — 18,4%

—  Ставропольский край — 13,2%

—  Сахалинская область — 13%

Как можно проголосовать

—  на Госуслугах

—  в приложении «Госуслуги Решаем вместе»

—  с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max

при поддержке волонтеров на базе экосистемы «Добро.РФ»

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За время его работы по всей стране уже обновили около 8,5 тыс. общественных пространств.