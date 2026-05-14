Долги не спишут, а деньги заберут: как обманывают «раздолжнители»

Антон взял несколько кредитов, но потерял работу и постоянно задерживает платежи. В интернете он увидел рекламу юридической фирмы, которая обещает списать все долги без потери имущества и доходов, а кредитная история начнется с нуля. В этой фирме Антону сказали, что существует государственная программа, по которой все граждане имеют право избавиться от долгов, если их стало сложно платить. Но там много тонкостей – поэтому без юристов не обойтись. Антон заплатил больше трети от суммы долга, и для этого взял взаймы у друга, но в итоге юристы только составили от его имени иск о банкротстве и перестали отвечать на звонки.

Комментирует Яков Алексеев, эксперт Северо-Западного главного управления Банка России

Такая история, к сожалению, типична. В последнее время среди юридических компаний, которые помогают людям решать проблемы с просроченной задолженностью, появилось множество недобросовестных – их называют «раздолжнителями».

Они обещают быстро и навсегда избавить человека от долгов, не испортив кредитную историю. Часто они заявляют, что работают «при содействии» каких-либо ведомств и ассоциаций, ссылаются на некие государственные программы, как в случае с Антоном.

На самом деле никаких секретных государственных программ, по которым можно без последствий списать долги по кредитам или займам, не существует.

Такие юристы вводят людей в заблуждение и предоставляют им легальные, но бесполезные услуги. Например, дают платные консультации, которые никак не меняют ситуацию с долгом. Либо берут большие деньги за то, что можно сделать самостоятельно и без затрат: договориться с банком о реструктуризации долга или составить заявление о банкротстве.

Это могут быть даже настоящие мошенники, которые, получив деньги, просто исчезнут, не оказав вообще никаких услуг.

Если возникли сложности с погашением кредита, рекомендуем сразу же обратиться к кредитору и обсудить пути решения проблемы. Существуют разнообразные и доступные инструменты помощи: кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризация или рефинансирование. И только в самом крайнем случае – личное банкротство.

Надо понимать, что банкротство – это не способ избавиться от кредитов, которые не хочется платить, а крайняя мера с довольно неприятными последствиями.

В ходе банкротства в счет долга могут продать почти все имущество заемщика, кроме единственного жилья и предметов первой необходимости, а ипотечную квартиру могут забрать, даже если это единственное жилье.

Кредитная история тоже сильно ухудшится, и получить новые кредиты долгое время будет практически невозможно. Также есть целый список должностей, которые банкрот не сможет занимать в течение нескольких лет.

Кстати, с 1 января этого года действуют новые требования к рекламе банкротства. Консультанты или юристы должны теперь обязательно предупреждать клиентов о минусах этой процедуры.

Так что, если кто-то обещает за небольшую плату раз и навсегда избавить вас от долгов, не соглашайтесь – это обман.

