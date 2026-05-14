В Гатчинском округе изменят границы избирательных округов

На заседании был рассмотрен пакет таблиц поправок к законопроектам в сфере избирательного законодательства, ранее принятым Законодательным собранием Ленинградской области в первом чтении. Необходимость их подготовки вызвана принятием 2 мая 2026 года федерального закона.

Законопроекты внесены депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Бебениным, Станиславом Еремеевым и Дмитрием Рытовым совместно с Избирательной комиссией Ленинградской области.

В заседании приняли участие Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский и заместитель председателя Фёдор Замятин.

Вторым важным вопросом стало рассмотрение проекта постановления об изменении схемы одномандатных округов. Основанием для подготовки которой стали изменения административно-территориального устройства в Гатчинском муниципальном округе в связи с принятием соответствующего областного закона. Изменения затрагивают описание границ трёх избирательных округов в Гатчинском муниципальном округе: Коммунарского одномандатного избирательного округа № 18, Сиверского одномандатного избирательного округа № 19 и Гатчинского одномандатного избирательного округа № 20.

Соответствующие поправки внесла Избирательная комиссия Ленинградской области, о них на заседании подробно доложил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский. «Всё, что было внесено именно в последний федеральный закон, мы отразили», – отметил он.

Предлагались изменения в шести областных законах:

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области»;

«О референдуме Ленинградской области»;

«О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области»;

«О местном референдуме в Ленинградской области»;

«О муниципальных выборах в Ленинградской области»;

«О выборах Губернатора Ленинградской области».

Основные корректировки:

– формирование списков избирателей с использованием государственной системы регистрации (учёта) избирателей и участников референдума;

– запрет на использование в агитации изображений и голосов умерших лиц (за исключением случаев, установленных законом) и обязательного письменного согласия иных лиц на использование их образа;

– возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов;

– обязательного сохранения возможности голосования с использованием бумажных бюллетеней при проведении электронного голосования;

– запрет на назначение и проведение дополнительных выборов в год, предшествующий году основных выборов, и в год их проведения (за исключением случая неправомочного состава Законодательного собрания);

– увеличение предельных сумм избирательных фондов: для политической партии – до 120 млн рублей, для кандидата – до 12 млн рублей;

– расширение перечня расходов, финансируемых из областного бюджета (повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и иных участников процесса).

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала Законодательному собранию принять каждый из шести законопроектов во втором и третьем чтениях, и поддержать изменения в схему одномандатных округов.