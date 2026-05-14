Уведомление от АО «Гатчинское»
АО «Гатчинское» информирует граждан о планируемом применении агрохимикатов на земельных участках вблизи следующих населённых пунктов:
деревня Старые Черницы;
деревня Новые Черницы;
деревня Большие Колпаны;
деревня Вопша.
Период проведения работ: с 19 мая по 22 мая 2026 года.
Применяемые агрохимикаты (на основе действующих веществ):
сложный 2‑этилгексиловый эфир 2,4‑Д кислоты – 410 г/л;
флорасулам – 15 г/л;
трибенурон‑метил – 750 г/кг.
пропиконазол – 180 г/л
азоксистробин – 120 г/л
хлормекватхлорид – 750 г/л
Меры предосторожности:
Рекомендуем не допускать лёта пчел и выхода людей на поля в период обработки, а также в течении 3 дней после внесения пестицида. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях - 48 часов.
По всем вопросам, связанным с проведением работ, просим обращаться:
к главному агроному АО «Гатчинское» В.В.Перелыгину по телефону: 88137161001 ;
по официальному адресу АО «Гатчинское».