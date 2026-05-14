Уведомление от АО «Гатчинское»

деревня Старые Черницы;

деревня Новые Черницы;

деревня Большие Колпаны;

деревня Вопша.

Период проведения работ: с 19 мая по 22 мая 2026 года.

Применяемые агрохимикаты (на основе действующих веществ):

сложный 2‑этилгексиловый эфир 2,4‑Д кислоты – 410 г/л;

флорасулам – 15 г/л;

трибенурон‑метил – 750 г/кг.

пропиконазол – 180 г/л

азоксистробин – 120 г/л

хлормекватхлорид – 750 г/л

Меры предосторожности:

Рекомендуем не допускать лёта пчел и выхода людей на поля в период обработки, а также в течении 3 дней после внесения пестицида. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях - 48 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением работ, просим обращаться:

к главному агроному АО «Гатчинское» В.В.Перелыгину по телефону: 88137161001 ;

по официальному адресу АО «Гатчинское».