Ленинградская область пишет Второй Всероссийский агродиктант

Данный проект инициирован федеральным партийным проектом «Российское село» партии «Единая Россия» и реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» и других представителей аграрного сообщества.

В Ленинградской области Агродиктант проводится при поддержке Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Главная задача нашего участия — привлечь внимание общественности к важности аграрной отрасли, показать её современные технологии и возможности, мотивировать молодых специалистов выбирать профессии в агрокомплексе и развивать сельское хозяйство как основу продовольственной безопасности страны.

Напоминаем, что мероприятие проходит одновременно в онлайн и офлайн форматах:

- Онлайн-тестирование доступно на специализированном портале агродиктант.рф. Каждый участник имеет возможность отвечать на вопросы дистанционно в удобное время и место, соблюдая временные рамки тестирования.

- Очно на одной из организованных площадок в Ленинградской области. В 2026 году планируется открыть не менее 104 площадок офлайн, привлечь к участию более 6000 человек.

Проверить свои знания сможет каждый желающий с 26 по 30 мая. Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов за 40 минут.

По итогам зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл – диплом победителя.

Результаты первого Агродиктанта показали, что интерес к сельскому хозяйству в России огромен и выходит далеко за пределы профессионального сообщества.

В этом году тематика расширена: к уже знакомым блокам:

растениеводству,

животноводству,

рыбному хозяйству,

цифровизации,

экспорту,

агротуризму,

продовольственной безопасности,

добавился новый раздел «Экономика сельского хозяйства».

Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки участника. Организации, готовые принять участников очно, могут заявить свою площадку до 18 мая.

Напомним, в прошлом году Главной площадкой стал Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, уникальной открытой площадкой — ферма «Жили-Растили», расположенная в Ленинградской области. Она приняла всех желающих у себя прямо на поле, участники смогли погрузиться в атмосферу настоящего аграрного праздника с возможностью сбора собственного урожая и дегустации свежих продуктов.

Призываем всех желающих принять участие в написании Агродиктанта с 26 по 30 мая 2026 года и поддержать свой регион. Для участия необходима предварительная регистрация до 18 мая на сайте агродиктант.рф.

Давайте вместе сделаем этот праздник знаний успешным и ярким событием Ленинградкой области. Ведь главное богатство страны — это знания, профессионализм и желание развиваться. Мы гордимся нашими земляками, которые работают в агропромышленной сфере, и надеемся вдохновить ещё больше молодёжи на выбор этой важной и востребованной профессии.

При регистрации онлайн участия обязательно выбирайте регион «Ленинградская область».

Делитесь своими результатами в социальных сетях с хэштегом #АгродиктантЛО.