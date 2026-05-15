Наталья Воробьева: «В моей семье газету выписывали всегда»

Я же начала читать «Гатчинскую правду», когда еще не была замужем. В моей семье газету выписывали всегда. Первым подписчиком была наша бабушка – Клавдия Ивановна Кузьмина, а затем мои родители.

Мы бережно храним многие вырезки из газеты разных годов. Дороги они тем, что в них есть нужная для нас информация, касающаяся нашей семьи и моей работы. Это память, которую можно будет показать внукам. Это история семьи, которую важно знать каждому. К слову, вырезки из газеты очень помогли, когда нашу семью выдвинули на соискание звания «Почетная семья Ленинградской области» и мне нужно было составить портфолио.

Есть и несколько забавных эпизодов, не забыть которые помогает «Гатчинская правда». Однажды наш театр участвовал

в мероприятии в Дворцовом парке, посвященном приходу весны. Это был 1988 год. Еще работала летняя эстрада в парке, и многие городские праздники наш театр «Встречи» проводил там. Маленький тогда еще Сережа (на фото в шубке) всё время подходил к папе (что в образе Деда Мороза) прямо на сцене. А в это время на сцене бушевали страсти по поводу прихода Весны (в роли – Ира Щипцова). Зима (Элеонора Бытка) никак не хотела уходить, и у моего мужа – Сергея Воробьева (старшего) – было много текста. Он никак не мог ответить сыну и увести его со сцены. Тогда сын громко возьми и скажи: «Папа,

я писать хочу!». Вот этот момент и запечатлел фотограф Борис Куликов. Фото было опубликовано в «Гатчинской правде» 19 марта 1988 года. Потом он нам вручил фото на память, которое мы бережно храним вместе с вырезкой из газеты.

«Гатчинская правда» на протяжении многих лет остается главным источником местных новостей. Позволяет быть в курсе событий города, округа. Освещает значимые культурные и исторические события, связанные

с Гатчиной. Она влияет на нашу жизнь, предоставляя актуальную информацию о происходящих событиях, сохраняя историю и рассказывая о судьбах земляков, что укрепляет связь поколений. Газета помогает хранить память.

Очень многие статьи пригодились мне и моим детям для работы, учебы. Это ж кладезь информации! А как приятно открыть свежий номер газеты и вдруг… увидеть поздравление себе любимой от коллег или родных. Я сама тоже отправляла свои статьи по работе. Кстати говоря, афиши к спектаклям театра «Встречи» я тоже ходила и заказывала раньше в «Гатчинской правде». Благодаря архивным вырезкам можно окунуться в прошлое, вспомнить былые времена и, если необходимо, использовать в работе.

«Гатчинская правда» – это наша газета! Желаю газете и сотрудникам редакции здоровья крепкого, больших тиражей и много подписчиков. С юбилеем!

Наталья Воробьева, методист Гатчинского ДК, актриса театра «За углом»