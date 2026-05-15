Хранители времени

На вопрос, давно ли ваше учреждение выписывает газету, мы отвечаем: ровно столько, сколько существует наша культурная летопись. Первым подписчиком в нашей дружной семье культработников стала... сама История.

Быть может, это звучит пафосно, но так и есть. Формально первыми руку к газете приложили наши дедушки и бабушки, работавшие в 1960-м в совхозе «Гатчинский». Но настоящим «подписчиком № 1» стала наша первая заведующая, женщина удивительной аккуратности и любви к деталям – Раиса Николаевна Ельчанина. Она завела железное правило: выписывать по два экземпляра. Один – в нетронутую подшивку, для истории. Второй – под ножницы.

Помним ее руки: чуть дрожащие, но уверенные. Она вырезала заметки о надоях молока, о первых бригадирах, об открытии клуба и аккуратно наклеивала их в толстые папки из картона. Папки с краеведением... Так, строчка за строчкой, в нашем ДК родилась энциклопедия совхозной жизни.

Люди и строки, ставшие судьбой

Чем же дороги нам эти истрепавшиеся номера, которые мы бережно храним вот уже больше полувека? Тем, что здесь нет «фейков» и нет равнодушных. Здесь – плоть и кровь наших земляков.

Вот заметка о создании ансамбля «Сюрприз». Мы до сих пор видим этих девчонок, которые на снимке щурятся от вспышки. Они уже мамы, но благодаря «Гатчинской правде» их юность застыла в вечности.

Вот траурная рамка – память о ветеране войны, который работал в совхозе. А вот целая полоса про рекордный урожай капусты и картофеля. Это смешно сейчас читать про капусту, но для нас это святое: здесь каждый абзац дышит потом и гордостью тружеников. Храня в архиве «районку», мы храним лица и биографии. Когда приходят дети погибших ветеранов и просят найти хоть упоминание об отце – мы достаем папку за 1975 или 1985 год.

И чудо случается: строчки, набранные свинцовым шрифтом, оживают: «4 мая 1985 году открыли памятник в усадьбе Б. Колпаны. На плитах обозначено 80 имен ополченцев…». Газета становится бессмертной.

Помним те времена, когда интернет еще не вошел в каждый дом. В Гатчине, как и по всей стране, люди искали работу совершенно иначе – и главным помощником в этом была наша «Гатчинская правда».

Сегодня всё изменилось, но для многих из нас газета «Гатчинская правда» навсегда останется символом того времени, когда залогом успеха была бумажная страница и немного удачи. Для нас «Гатчинская правда» – это не библиотечный хлам. Это хроника побед нашего центра культуры, это рецензии на концерты и мероприятия, это портреты наших односельчан. Мы переживали вместе с газетой перестройку, лихие 90-е, когда подписка стала непозволительной роскошью, но мы выжили. Потому что пока есть такая газета, есть и связь между поколениями.

Выкинуть подшивку газет из фондов библиотеки легко. Но вы не найдете в интернете историю того, как ваша бабушка получила премию за надой или как ваш дед строил наш клуб.

«Гатчинская правда» для нашей семьи (а семья для нас – это Большие Колпаны с ее историей) – это компас. Он всегда указывает на одно направление – домой.

Ирина Федорова, директор Большеколпанского культурно-досугового центра