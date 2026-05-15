Гатчинский «Водоканал» – лидер отрасли

«Водоканал» г. Гатчины занял третье место среди компаний отрасли «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд» и вошел в число лучших предприятий Ленинградской области.

Рейтинг проведён на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики методом математического сравнения годовых финансовых результатов предприятий и направлен на определение предприятий-лидеров по масштабам хозяйственной деятельности. Высокие позиции в рейтинге свидетельствуют о коммерческой эффективности предприятия, устойчивом положении на рынке и высоком уровне спроса на продукцию и услуги.

За профессионализм и эффективное управление предприятием и достижение статуса «Лидер отрасли» во Всероссийском бизнес-рейтинге директору МУП «Водоканал» г. Гатчины Станиславу Солопу присвоено почетное звание «Руководитель года – 2026».