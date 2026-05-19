Президентская библиотека об истории пионерской организации

Президентская библиотека представляет коллекцию, посвящённую Всесоюзной пионерской организации, где представлены периодические издания, фотографии, открытки, плакаты, посвящённые истории пионерской организации.

Идея создания пионерии возникла неслучайно: стране необходимо было воспитывать подрастающее поколение в духе новых социалистических ценностей. Важную роль здесь сыграла Надежда Константиновна Крупская. Изначально организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака», а в 1924 году она была переименована в честь Владимира Ильича Ленина. Пионерское движение должно было объединить детей на основе общей идеологии и помочь сиротам и беспризорникам, которых после Гражданской войны насчитывалось более 2,5 миллиона человек. Были заложены важнейшие традиции движения, сформированы его символы: обещание-клятва при вступлении в пионеры, торжественные линейки, красные галстуки, пионерский гимн, походы и слёты.

После своего основания в 1922 году пионерская организация стремительно развивалась. В начале 1923 года на территории трикотажной фабрики «Красное знамя» в Петрограде был создан первый пионерский отряд. Его руководителем стал Георгий Станиславович Дитрих – человек с революционным прошлым, писатель и публицист, увлечённо работавший с детьми. 19 февраля того же года в фабричном клубе на Большой Гребецкой улице (сегодня – Пионерская улица, Петроградский район) прошёл первый официальный сбор юных пионеров, в основном – детей из семей рабочих. На портале Президентской библиотеки представлена фотография Александра Буллы «Колонна юных пионеров Петроградского района».

К концу 1920-х годов Пионерская организация насчитывала уже три миллиона участников. Это движение стало важной силой в развитии советского общества и внесло существенный вклад в будущие экономические достижения и научные открытия.

В 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьёва в черноморской бухте на южном берегу Крыма, недалеко от Гурзуфа, открыли детский лагерь-санаторий «Артек», ставший в советское время знаменитым пионерским лагерем, первым и главным в стране. Сделанное в этот период в «Артеке» фото доступно на портале Президентской библиотеки.

В Советском Союзе издавались детские литературно-художественные и общественно-политические периодические издания. Впервые они появились в начале 1920-х годов. В 1922-м начал выходить журнал «Юные товарищи», который активно пропагандировал создание пионерских отрядов, вслед за ним появились такие известные журналы, как «Пионер», «Костёр», «Вожатый». Последний был специализированным изданием, предназначенным для организаторов и лидеров пионерских отрядов.

В 1928 году выходило 18 пионерских журналов общим тиражом 433 тысяч экземпляров. В 1930-е годы профиль пионерских журналов значительно расширился: в них появились отделы пионерской и школьной жизни, литературы, публицистики, науки и техники, искусства, спорта. С журналами для юношества начали сотрудничать писатели и учёные. Республиканские пионерские журналы активно влияли на становление и развитие детской литературы на национальных языках. В 1936 году издавалось 28 детских журналов, из них 19 – на национальных языках.

Во время Великой Отечественной войны многие пионеры вступали в партизанские отряды, где нередко становились разведчиками, участвовали в операциях в тылу врага, вели подпольную деятельность на территориях, оккупированных немецкими войсками. За боевые заслуги многие школьники и пионеры были награждены орденами и медалями. Шестеро пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Боря Цариков, Александр Чекалин. Набор открыток «Пионеры-герои» представлен на портале Президентской библиотеки.

Плакат «Все обшарим острым глазом, каждый двор и каждый дом! Пионеры, дружно, разом соберём железный лом!» 1942 года – яркий образец агитационного искусства времён Великой Отечественной войны. Художник Лев Смехов и поэт Демьян Бедный призывают пионеров активно участвовать в сборе металлолома, необходимого для нужд обороны страны.

В годы Великой Отечественной войны издание многих пионерских журналов было временно прекращено (продолжали публиковаться «Пионер», «Дружные ребята», «Мурзилка»). В 1948 году выходило 15 пионерских и детских журналов (10 на национальных языках). В 1974 издавалось 25 ежемесячных и 10 журналов для октябрят и дошкольников.

К 1970 году масштабы пионерской организации впечатляли: более 118 тысяч дружин объединяли 23 миллиона пионеров. В конце 1980-х годов Всесоюзная пионерская организация отказалась от политической деятельности, взяв новый девиз: «За Родину, добро и справедливость». В 1990 году на Х всесоюзном слёте в «Артеке» Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была преобразована в «Союз пионерских организаций – Федерацию детских союзов» (СПО-ФДО) – международный добровольный независимый союз, объединяющий детские общественные организации, ассоциации и другие общественные объединения, образованные с участием детей и в их интересах. Организация «Союз пионерских организаций – Федерация детских союзов» была зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений.