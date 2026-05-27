В Сиверском жителей учат экологичному образу жизни

Эко-ярмарка прошла в филиале Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» на улице Военный городок. Организатором выступила АНО «Культурный след» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Жители могли бесплатно принести одежду, предметы быта и текстиль, а также выбрать для себя нужные вещи.

Эко-ярмарки проходят раз в месяц. Участие в них принимают жители со всего Гатчинского округа. На обмен чаще всего приносят женскую одежду и домашние вещи. Организаторы отмечают, что даже оставшиеся после ярмарок вещи продолжают приносить пользу. После нескольких мероприятий одежду, которая не нашла новых хозяев на месте, забирает волонтер из Псковской области. Среди местных жителей она очень востребована, и абсолютно каждая находит нового владельца.

Сам экологический проект реализуется на территории п. Сиверского и д. Кобрино с апреля этого года, однако подобные мероприятия АНО «Культурный след» проводит уже не первый год.

В пяти школах Гатчинского округа проходят тематические занятия для детей, на которых в игровой форме им рассказывают о бережном отношении к природе, переработке отходов и повторном использовании вещей. Для ребят организуют экологические квесты, творческие мастер-классы и занятия, на которых они учатся превращать ненужные материалы в полезные предметы и настольные игры. По словам руководителя проекта Екатерины Лобановской, такие встречи помогают детям понять принципы грамотного потребления и экологичного образа жизни.

Следующим крупным мероприятием проекта станет фестиваль «Гражданские выходные», который пройдёт 20 июня в Сиверском ККЦ «Юбилейный» (п. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12). Для гостей подготовят несколько тематических площадок. Будет организована проектная площадка для молодежи. Гостям покажут концерт и мини-спектакль от САНО РСП «Планета добра», в котором выступят актеры «серебряного возраста». Предварительное время проведения: с 13:00 до 17:00. Следить за новостями проекта можно в группе АНО «Культурный след»: vk.com/zensovetsiv

Виктория Ляпочкина