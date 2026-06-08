Профессия сварщика на базе Кластера: набор продолжается

Курс рассчитан на 2 месяца: с 22 июня по 21 августа. Благодаря интенсивной практике участники программы освоят работу с современным оборудованием, научатся выполнять качественные швы на различных типах металлов.

Условия обучения:

→ обучение проводится бесплатно,

→ бесплатное проживание и бесплатное 4-х разовое питание на весь период обучения,

→ полный социальный пакет: психолог, юрист и поддержка 24/7,

→ гарантированное трудоустройство после успешного окончания,

→ программа построена на практике при поддержке опытных наставников из Национального агентства контроля сварки (НАКС).

При необходимости предоставляются услуги протезирования, восстановления документов и медицинской реабилитации.

Запись и консультация по телефонам: +7 (921) 311-34-45, +7 (921) 377-47-47.

Количество мест ограничено. Подробнее о возможностях Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО — на сайте.