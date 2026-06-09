Дорога к Пушкину

Организаторы автоквеста — сотрудники муниципального Центра содействия развитию культуре и туризма — пригласили всех желающих в захватывающее путешествие за рулем собственного автомобиля. Маршрут автоквеста был специально разработан для тех, кто хотел бы по-новому взглянуть на знакомые пейзажи и открыть малоизвестные уголки гатчинской земли, неразрывно связанные с пушкинской эпохой и русской культурой.

Участники автоквеста проехали по местам, где, по преданию, бывал сам Александр Сергеевич, и где до сих пор ощущается дыхание его времени. Маршрут включил исторические усадьбы, музеи, забытые памятные места и уникальные природные локации, которых нет в стандартных путеводителях.

Участники проехали не один десяток километров, заглянув в Батово, Сиверскую, Сусанино, Прибытково и многие другие места. Самые стойкие и быстрые не только блеснули знанием истории и литературы, но и отлично провели время в компании единомышленников. А какой квест без призов? Финиш порадовал участников приятными подарками — положительные эмоции и хорошее настроение гарантированы были всем!

Как пообещали организаторы праздника, такого рода автоквесты войдут в традицию летних стартов, так что впереди у нас будет еще много новых открытий!