Ленобласть представила 30 малых архитектурных форм на федеральном конкурсе

«При благоустройстве в любом проекте используются малые архитектурные формы. От их разнообразия и качества зависят функциональность и привлекательность территории. В Ленобласти стараемся дополнять типовые малые формы уникальными авторскими работами. Они делают пространства запоминающимися и узнаваемыми. Поддержать ленинградцев можно в группе ГородаМеняютсяДляНас ВКонтакте. Голосование длится до позднего вечера 11 июня. Приглашаю всех поучаствовать!» — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев на пресс-конференции в ТАСС.

Проголосовать можно за несколько объектов Ленобласти, а можно сразу за все. При голосовании в каждом опросе можно выбрать несколько ответов.

В номинации «Большие МАФы» представлены:

Видовая площадка, Тропа Суворова, Триумфальный стенд с медальонами, сцена и торговый прилавок в Новой Ладоге

Входная группа парка Ижора в Коммунаре

Входная группа парка Грачиная гора в Петровском

Пирсы с навесом, амфитеатр и павильон общественного транспорта в Сосновом Бору

Смотровая башня в Сясьстрое

Беседка «Яблоко» в Отрадном

В номинации «Малые МАФы»:

Вехи Суворовских побед в Новой Ладоге

Таблички для Аптекарского сада в Гатчине

Лавка в Отрадном

В номинации «Арт-объект»:

Царевна Лебедь в Тихвине

Сердце влюблённых в Сосновом Бору

Пространство памяти писателя Максима Горького в Тосно

Исторические силуэты в Гатчине

Звезда Памяти в Оржицах

Выборгский трамвай

Оригами в Тосно

Скульптура белки в Отрадном

Водопад в Сиверском

Ладожские чайки в Кировске

Фотокадр в Высоцке

Белочка в пгт им. Свердлова

Подкова в Тосно

Фотоплёнка в Заклинье

Признание в любви в Новоселье.

По федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональным программам в Ленинградской области благоустроено больше 1300 разноплановых пространств – улиц, парков, площадей, набережных, дворов.