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Ленобласть представила 30 малых архитектурных форм на федеральном конкурсе

Царевна Лебедь в Тихвине, исторические силуэты в Гатчине, тропа полководца Александра Суворова в Новой Ладоге: Ленобласть представила 30 объектов на федеральном конкурсе нетиповых малых архитектурных форм.

Рубрики:  Городская среда

«При благоустройстве в любом проекте используются малые архитектурные формы. От их разнообразия и качества зависят функциональность и привлекательность территории. В Ленобласти стараемся дополнять типовые малые формы уникальными авторскими работами. Они делают пространства запоминающимися и узнаваемыми. Поддержать ленинградцев можно в группе ГородаМеняютсяДляНас ВКонтакте. Голосование длится до позднего вечера 11 июня. Приглашаю всех поучаствовать!» — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев на пресс-конференции в ТАСС

Проголосовать можно за несколько объектов Ленобласти, а можно сразу за все. При голосовании в каждом опросе можно выбрать несколько ответов.

В номинации «Большие МАФы» представлены:

Видовая площадка, Тропа Суворова, Триумфальный стенд с медальонами, сцена и торговый прилавок в Новой Ладоге

Входная группа парка Ижора в Коммунаре

Входная группа парка Грачиная гора в Петровском 

Пирсы с навесом, амфитеатр и павильон общественного транспорта в Сосновом Бору 

Смотровая башня в Сясьстрое 

Беседка «Яблоко» в Отрадном 

В номинации «Малые МАФы»:

Вехи Суворовских побед в Новой Ладоге 

Таблички для Аптекарского сада в Гатчине 

Лавка в Отрадном 

В номинации «Арт-объект»:

Царевна Лебедь в Тихвине

Сердце влюблённых в Сосновом Бору 

Пространство памяти писателя Максима Горького в Тосно 

Исторические силуэты в Гатчине 

Звезда Памяти в Оржицах 

Выборгский трамвай  

Оригами в Тосно  

Скульптура белки в Отрадном 

Водопад в Сиверском 

Ладожские чайки в Кировске 

Фотокадр в Высоцке  

Белочка в пгт им. Свердлова 

Подкова в Тосно 

Фотоплёнка в Заклинье 

Признание в любви в Новоселье. 

По федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  и региональным программам в Ленинградской области благоустроено больше 1300 разноплановых пространств – улиц, парков, площадей, набережных, дворов. 