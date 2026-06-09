Ленобласть представила 30 малых архитектурных форм на федеральном конкурсе
Царевна Лебедь в Тихвине, исторические силуэты в Гатчине, тропа полководца Александра Суворова в Новой Ладоге: Ленобласть представила 30 объектов на федеральном конкурсе нетиповых малых архитектурных форм.
«При благоустройстве в любом проекте используются малые архитектурные формы. От их разнообразия и качества зависят функциональность и привлекательность территории. В Ленобласти стараемся дополнять типовые малые формы уникальными авторскими работами. Они делают пространства запоминающимися и узнаваемыми. Поддержать ленинградцев можно в группе ГородаМеняютсяДляНас ВКонтакте. Голосование длится до позднего вечера 11 июня. Приглашаю всех поучаствовать!» — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев на пресс-конференции в ТАСС.
Проголосовать можно за несколько объектов Ленобласти, а можно сразу за все. При голосовании в каждом опросе можно выбрать несколько ответов.
В номинации «Большие МАФы» представлены:
Видовая площадка, Тропа Суворова, Триумфальный стенд с медальонами, сцена и торговый прилавок в Новой Ладоге
Входная группа парка Ижора в Коммунаре
Входная группа парка Грачиная гора в Петровском
Пирсы с навесом, амфитеатр и павильон общественного транспорта в Сосновом Бору
Смотровая башня в Сясьстрое
Беседка «Яблоко» в Отрадном
В номинации «Малые МАФы»:
Вехи Суворовских побед в Новой Ладоге
Таблички для Аптекарского сада в Гатчине
Лавка в Отрадном
В номинации «Арт-объект»:
Царевна Лебедь в Тихвине
Сердце влюблённых в Сосновом Бору
Пространство памяти писателя Максима Горького в Тосно
Исторические силуэты в Гатчине
Звезда Памяти в Оржицах
Оригами в Тосно
Скульптура белки в Отрадном
Водопад в Сиверском
Ладожские чайки в Кировске
Фотокадр в Высоцке
Белочка в пгт им. Свердлова
Подкова в Тосно
Фотоплёнка в Заклинье
Признание в любви в Новоселье.
По федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональным программам в Ленинградской области благоустроено больше 1300 разноплановых пространств – улиц, парков, площадей, набережных, дворов.