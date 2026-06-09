«Мой Пушкин. Мой ритм. Моя сцена» - фестиваль под таким названием прошел в Арт-резиденции Ленинградской области и Поэтическом сквере, подарив гатчинцам по-настоящему теплый праздник, наполненный литературой, творчеством и живым словом. Организаторы праздника - Арт-резиденция Ленинградской области и Центр развития культуры и туризма Гатчинского округа — провели его под слоганом «Язык мой — друг мой».

На площадках фестиваля собрались десятки участников и зрителей. Праздник начался с мастер-класса по каллиграфии, участники которого учились писать отрывки из произведений А.С. Пушкина. Чуть позже в Поэтическом сквере прошел мастер-класс по ораторскому мастерству, который провел участник театральной студии ЛГУ им. А.С. Пушкина Климентий Золотарев. Гости фестиваля овладевали азами выступления на открытой сцене, учились правильно дышать, двигаться и не бояться публики.

Слегка потренировавшись в рамках мастер-класса, зрители были приглашены к «Открытому микрофону», чтобы выступить уже в роли чтецов любимых произведений. Со сцены звучали стихи Пушкина и других поэтов, причем свои таланты демонстрировала как молодежь, так и старшее поколение. Кто-то выступал впервые, кто-то уже покорял публику более уверенно, но всех выступающих объединяла любовь к поэзии и русскому языку. Со стихотворениями собственного сочинения выступила поэт Ленинградского регионального отделения союза писателей России Лариса Киселева.

Следующим шагом на сцену стало художественное чтение сказок А.С. Пушкина по ролям. Каждый мог почувствовать себя настоящим артистом, выбрав понравившуюся роль и с помощью голоса и эмоций превращая текст в небольшую театральную постановку.

Фестиваль, посвященный русскому языку, продолжился в Арт-резиденции, где состоялся литературный вечер, посвященный поэзии о любви. Под музыку из любимых кинофильмов ведущие и чтецы в диалоге размышляли о природе любви. Звучали поэтические строки и прозаические отрывки, исполнялись песни под гитару, разыгрывались театральные миниатюры и танцевальные сцены под классическую музыку. Это творческое событие объединило участников фестиваля посредством живого чтения, общения и знакомства с литературным наследием в неформальной атмосфере.

Юлия Лысанюк