Портрет юного Владимира Набокова вернется в усадьбу в Рождествено

На территории Вырской мызы в рамках «Дня поэзии В. Набокова в «Нашей Выре» состоится торжественная передача картины: Денис Николаевич Сорокин, уроженец села Рождествено, приобрел ее специально для музея-усадьбы Владимира Набокова.

Вырская мыза в Рождествено — родовое имение Набокова, разрушенное во время Великой Отечественной войны. Это место сформировало писателя. Набоков здесь вырос и считал эту усадьбу своей малой родиной. Воспоминания о детстве питали его литературный гений даже в эмиграции.

Генрих Камминг - русский художник, ученик Михаила Зичи, рисовальщик и преподаватель рисования британского происхождения. Он был наставником юного Набокова и учителем рисования его матери Елены Ивановны Рукавишниковой. Летние месяцы он проводил в Вырской мызе семьи Набоковых, где, видимо, и запечатлел будущего гения. На обороте работы сохранилась дарственная надпись от автора ученице Филонова, Татьяне Глебовой.

Церемония пройдет в рамках Дня поэзии Владимира Набокова в «нашей Выре»! Подробнее – по ссылке: https://vk.com/wall-12957350_7265

Ленинградская обл., м. о. Гатчинский, с. Рождествено, ул. Парковая

Фото Музейное агентство Ленинградской области