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Карина Муравьева – серебряная чемпионка по пауэрлифтингу

В Йошкар-Оле со 2 по 8 июня прошел Чемпионат России по классическому пауэрлифтингу.

Рубрики:  Спорт

Более 200 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны собрались в Республике Марий Эл, чтобы побороться за звание чемпионов России в дисциплине классическое троеборье. В их числе была и представительница Гатчинского округа. 

Мы поздравляем спортсменку и тренера по пауэрлифтингу Центра подготовки спортсменов «Ника» Карину Муравьеву с серебряной медалью! 

В составе сборной команды Ленинградской области Карина Муравьева в сумме троеборья набрала 570 кг (присед – 
227,5 кг, жим – 120 кг, тяга – 222,5 кг).