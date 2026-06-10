Карина Муравьева – серебряная чемпионка по пауэрлифтингу
В Йошкар-Оле со 2 по 8 июня прошел Чемпионат России по классическому пауэрлифтингу.
Рубрики: Спорт
Более 200 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны собрались в Республике Марий Эл, чтобы побороться за звание чемпионов России в дисциплине классическое троеборье. В их числе была и представительница Гатчинского округа.
Мы поздравляем спортсменку и тренера по пауэрлифтингу Центра подготовки спортсменов «Ника» Карину Муравьеву с серебряной медалью!
В составе сборной команды Ленинградской области Карина Муравьева в сумме троеборья набрала 570 кг (присед –
227,5 кг, жим – 120 кг, тяга – 222,5 кг).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.