Карина Муравьева – серебряная чемпионка по пауэрлифтингу

Более 200 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны собрались в Республике Марий Эл, чтобы побороться за звание чемпионов России в дисциплине классическое троеборье. В их числе была и представительница Гатчинского округа.

Мы поздравляем спортсменку и тренера по пауэрлифтингу Центра подготовки спортсменов «Ника» Карину Муравьеву с серебряной медалью!

В составе сборной команды Ленинградской области Карина Муравьева в сумме троеборья набрала 570 кг (присед –

227,5 кг, жим – 120 кг, тяга – 222,5 кг).