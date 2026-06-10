Ленинградцы передают показания приборов учёта через «Госуслуги Дом»

Самой востребованной функцией остаётся передача показаний приборов учета. За первые пять месяцев 2026 года этой возможностью ежемесячно пользовались 26,7% собственников жилья и пользователей с гостевым доступом. Еще 18% пользователей ежемесячно оплачивали жилищно-коммунальные услуги через приложение, а 17,3% направляли заявки в управляющие организации.

Через мобильное приложение «Госуслуги Дом» жители также могут участвовать в онлайн-голосованиях собственников, получать информацию о капитальном ремонте и пользоваться официальными домовыми чатами. В Ленинградской области эти функции также востребованы. Авторизация осуществляется через подтверждённую учётную запись Госуслуг. Данные учитывают пользователей, которым доступна информация об объекте недвижимости в приложении, включая собственников жилья и пользователей с гостевым доступом.

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке.