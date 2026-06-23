Памятный пробег гатчинцев

В летнюю жару квас — один из самых популярных освежающих напитков. Его любят за кисловатый вкус, способность утолять жажду и ощущение «натуральности». Однако не всякий квас одинаково полезен, а в некоторых случаях он может навредить здоровью. Вместе с врачом-терапевтом ИНВИТРО Дмитрием Бессудновым разбираемся, какие виды кваса существуют, кому его можно пить без опасений, а кому стоит воздержаться.