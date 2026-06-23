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Памятный пробег гатчинцев

В ночь с 21 на 22 июня любители бега из Гатчины провели традиционный памятный забег, чтобы почтить память героев, которые погибли в Великой Отечественной войне.

Рубрики:  Спорт

Активисты сообщества «Гатчинские пробежки» приняли участие в акции Молодежного центра Гатчинского округа «Свеча памяти» - зажгли свечи и возложили цветы к памятнику защитникам и освободителям Гатчины. Почтили память погибших героев минутой молчания.

Затем бегуны преодолели символичные 4 километра к мемориалу воинской славы на ул. Солодухина и к стеле «Город воинской славы».

 

Фото участников сообщества “Гатчинские пробежки”