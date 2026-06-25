Гатчина на XII Международном дне йоги в Выборге

Более 250 поклонников йоги собрались в Выборге, чтобы провести совместные занятия, обменяться опытом, зарядиться позитивом. Организаторами этого яркого события выступили комитет по физической культуре и спорту и комитет по внешним связям Ленинградской области совместно с Посольством Республики Индия в Российской Федерации.

Участники погрузились в мастер-классы по традиционным практикам и попробовали разные стили йоги от «Сообщества йоги Выборга». Общий протокол йоги провел сертифицированный преподаватель Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге Олег Задорожный. Каждый участник получил полезные подарки – брендированные футболки и коврики для йоги.

Гости праздника украшали себя традиционной росписью хной (мехенди) и наслаждались завораживающими музыкальными и танцевальными номерами. Все желающие смогли попробовать традиционные блюда индийской кухни.

Праздник объединил единомышленников, подарил заряд бодрости, отличного настроения и душевного спокойствия!