Гатчина на XII Международном дне йоги в Выборге
Делегация Гатчинского округа приняла участие в масштабном празднике здоровья и гармонии «Йога Фест», который прошел 20 июня в Выборге.
Более 250 поклонников йоги собрались в Выборге, чтобы провести совместные занятия, обменяться опытом, зарядиться позитивом. Организаторами этого яркого события выступили комитет по физической культуре и спорту и комитет по внешним связям Ленинградской области совместно с Посольством Республики Индия в Российской Федерации.
Участники погрузились в мастер-классы по традиционным практикам и попробовали разные стили йоги от «Сообщества йоги Выборга». Общий протокол йоги провел сертифицированный преподаватель Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге Олег Задорожный. Каждый участник получил полезные подарки – брендированные футболки и коврики для йоги.
Гости праздника украшали себя традиционной росписью хной (мехенди) и наслаждались завораживающими музыкальными и танцевальными номерами. Все желающие смогли попробовать традиционные блюда индийской кухни.
Праздник объединил единомышленников, подарил заряд бодрости, отличного настроения и душевного спокойствия!