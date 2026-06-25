Ваше право

Права пассажиров такси

Согласно Федеральному закону № 580-ФЗ, с 2026 года службы заказа такси несут полную ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу пассажира в течение всей поездки.

Если автомобиль попал в ДТП или водитель не имеет права управления, агрегатор обязан компенсировать ущерб, а затем взыскать его с перевозчика. Пассажиру достаточно обратиться

с претензией напрямую к службе заказа, а не искать конкретного водителя.

Материнский капитал – на реконструкцию дома

Средства материнского капитала в 2026 году разрешено направлять на реконструкцию дома блокированной застройки (таунхауса), если он имеет отдельный выход на земельный участок.

Важное уточнение: реконструкция не должна увеличивать общую площадь жилья более чем на учетную норму, установленную в регионе. Деньги перечисляются владельцу сертификата на счет после проверки жилищной комиссией факта проведения основных работ.

Вам навязали услуги? Верните свои деньги

Закон о защите прав потребителей в редакции 2024 года ужесточил ответственность за навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов и покупке автомобилей.

В 2026 году действует правило «периода охлаждения» в течение 30 дней для большинства добровольных страховок и сертификатов. Потребитель может отказаться от навязанной услуги, подав заявление продавцу, и тот обязан вернуть деньги в течение семи рабочих дней без удержания необоснованных комиссий.

Банкротство без суда

Внесудебное банкротство гражданина через МФЦ стало доступнее с 2026 года.

Пороговые значения долга расширены: можно списать задолженность от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Процедура применяется, если приставы не нашли имущества для взыскания или если основной доход заявителя – пенсия, а исполнительное производство длится более года. Срок процедуры составляет шесть месяцев, и по ее завершении долги перед указанными в заявлении кредиторами аннулируются.

Предел удержаний из зарплаты

Работодатель не имеет права удерживать более 50 % заработной платы при наличии исполнительных листов. Однако

с 2026 года это правило дополнено гарантией сохранения дохода в размере прожиточного минимума трудоспособного населения.

Работник может подать заявление судебному приставу или в бухгалтерию с просьбой сохранить этот минимум. Исключение составляют долги по алиментам и возмещению вреда здоровью – здесь удержание может доходить до 70 %.

Малолетних «зайцев» высаживать нельзя

Федеральный закон запрещает высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев безбилетников в возрасте младше

16 лет, если они едут без сопровождения взрослых.

Контролер обязан выяснить личность ребенка и доставить его до конечной остановки или передать полиции, но не выгонять на улицу в незнакомом месте. За нарушение этого запрета на перевозчика или контролера налагается административный штраф.

Гаражная амнистия

«Гаражная амнистия» действует до 1 сентября 2026 года и позволяет бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, построенным до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года).

Гараж должен быть капитальным и стоять на государственной или муниципальной земле. Для оформления достаточно предоставить в местную администрацию любой старый документ о выделении участка или справку из кооператива.

Отпуск многодетным – в любое время

Многодетные работники с тремя и более детьми до 18 лет (при условии, что младшему нет 14) имеют приоритетное право на выбор времени ежегодного оплачиваемого отпуска.

Работодатель обязан поставить их в график отпусков в желаемый период, даже если это нарушает очередность. Отказ предоставить отпуск в удобное время может быть обжалован в трудовой инспекции, что грозит организации штрафом.

Наследование цифровых активов

С 2025 года в Гражданский кодекс РФ введено понятие цифровых прав как объекта наследования. К ним относятся криптовалюта, токены и аккаунты с коммерческой ценностью. Чтобы наследники получили доступ, нотариус включает эти активы в наследственную массу. Проблема в 2026 году решается составлением закрытого завещания с указанием ключей доступа или использованием механизма цифрового завещания через единую биометрическую систему.

Смена управляющей компании

Жилищный кодекс РФ упростил процедуру отказа от услуг недобросовестной управляющей компании – УК. Общее собрание собственников может расторгнуть договор в одностороннем порядке, если УК допустила грубые нарушения, например неисполнение предписаний жилищной инспекции. С 2026 года для смены компании достаточно решения простого большинства голосов (50 % + 1 голос) от участвующих в собрании при наличии кворума.

Единое пособие на детей

При назначении единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам действует «правило нулевого дохода». Трудоспособные члены семьи должны иметь официальный доход или уважительную причину его отсутствия (уход за ребенком-инвалидом, очная учеба, служба в армии). В 2026 году самозанятость признается доходом только при поступлении средств выше минимального порога в расчетном периоде, чтобы исключить фиктивные регистрации ради пособия.

Льготное лекарственное обеспечение

Инвалиды и граждане с некоторыми хроническими заболеваниями имеют право на бесплатное получение лекарств по рецепту врача в рамках федеральной льготы.

Если в аптеке временно отсутствует нужный препарат, аптека обязана принять рецепт на отсроченное обслуживание и выдать лекарство в течение 10 рабочих дней. Отказ в выдаче или навязывание покупки препарата вместо бесплатного отпуска является грубым нарушением лицензионных требований.

Индексация алиментов

Алименты, взысканные судом в твердой денежной сумме, подлежат обязательной индексации пропорционально росту величины прожиточного минимума. Эту индексацию проводит бухгалтерия организации-работодателя или судебный пристав.

Если за несколько лет индексация не производилась, получатель алиментов в 2026 году вправе подать иск о взыскании образовавшейся разницы за последние три года.

Налоговые вычеты на спорт и медицину

Социальный налоговый вычет по НДФЛ в 2026 году можно получить за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, медицинские услуги и покупку лекарств по рецепту. Общий лимит расходов для возврата 13 % составляет 150 тысяч рублей в год.

Для получения вычета не обязательно дожидаться следующего года: работодатель может предоставить его в текущем году на основании уведомления из налогового органа.

Компенсация за задержку зарплаты

Работодатель несет материальную ответственность за каждый день задержки заработной платы.

Проценты (денежная компенсация) начисляются в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Подать иск в суд о взыскании задержанной зарплаты и компенсации морального вреда работник может без уплаты госпошлины в течение одного года со дня нарушения срока.