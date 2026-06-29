В приемном отделении Гатчинской больницы проведут косметический ремонт

Это позволит создать комфортные условия для пациентов в период до начала капитального ремонта. Работы профинансируют из областного бюджета.

«Помощь должна оказываться беспрерывно, поэтому ремонт будет проходить поэтапно, прием пациентов продолжится. До конца года завершим разработку проектно-сметной документации, затем предстоит пройти госэкспертизу капитального ремонта помещений корпуса №1, включая приемное отделение», — отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.

С 2027 года начнется поэтапный капитальный ремонт всего первого корпуса.