В приемном отделении Гатчинской больницы проведут косметический ремонт
Косметический ремонт в приемном отделении Гатчинской межрайонной больницы проведут в третьем квартале 2026 года.
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Это позволит создать комфортные условия для пациентов в период до начала капитального ремонта. Работы профинансируют из областного бюджета.
«Помощь должна оказываться беспрерывно, поэтому ремонт будет проходить поэтапно, прием пациентов продолжится. До конца года завершим разработку проектно-сметной документации, затем предстоит пройти госэкспертизу капитального ремонта помещений корпуса №1, включая приемное отделение», — отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.
С 2027 года начнется поэтапный капитальный ремонт всего первого корпуса.
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