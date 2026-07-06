74 тысячи цветов: лето в палитре Гатчины

Первые цветочные посадки специалисты УБДХ начали, как обычно, в мае, и теперь пришло время замены весенних виолы и тюльпанов на летние – гацании, георгины, бегонии, флоксы, агератумы, петунии, пеларгонии, колеусы, цинерарии, сальвии, тагетисы и будру плющевидную. Виолу, которая еще продолжает цвести, пересаживают в вазоны во дворах.

По проспекту 25 Октября развешаны ящики с сурфинией, она же и в цветочных конструкциях у Дома культуры, на площади Победы, на Въезде. В Гатчине порядка 20 адресов, где есть цветники: у ДК и около Ингербургских ворот – георгины и цветочные конструкции; на ул. Киргетова, 1 – клубневая бегония; на бульваре «47 регион» – гацания; в Ленинском сквере – сальвия; на воинском мемориале на городском кладбище на ул. Солодухина – цветник «Звезда». Цветники разбиты на пересечении улицы Генерала Кныша с ул. Авиатриссы Зверевой и ул. Новоселов, в центре города у ЦТЮ появились новые яркие цветы, которых еще не было в городе – флоксы Друммонда (вид назван в честь шотландского ботаника Томаса Друммонда).

На площади Станислава Богданова к многолетним растениям добавили однолетние, и получились очень насыщенные яркие клумбы; оформлены цветники у самолета МИГ-17 на Аэродроме и на бульваре Науки. Вазоны с цветами стоят проспекте 25 Октября и на Театральной площади, цветочные конструкции – на площади Победы, на бульваре «47 регион», в сквере на ул. Киргетова, у Коннетабля.

Всего за весенне-летний сезон в Гатчине будет посажено 74 тысячи однолетних цветов.

Специалисты УБДХ ведут работы по прополке и подкормке цветников и поливают – по погоде. По всему городу выполняется формовочная обрезка кустов, в том числе на бульваре «47 регион», на проспекте 25 Октября, на ул. 7-й Армии, на Театральной площади и на бульваре возле станции переливания крови.

Некоторые кусты приходится «переселять». Для обеспечения видимости пришлось выкопать шиповник вдоль проезжей части ул. Хохлова – это связано с необходимостью улучшить обзор при выезде от детской поликлиники: кусты ограничивали видимость и создавали аварийно опасную ситуацию. Аналогично поступили с сиренью на Рощинской улице – выкопали для обеспечения обзора (в летний период специалисты УБДХ ежемесячно подстригали кустарники, однако поступали обращения жителей и предписания надзорных органов).

Сирень и шиповник переехали на Уральскую улицу в Химози – там идет процесс благоустройства: подрядная организация по контракту с гатчинской администрацией обустроила современную контейнерную площадку, перевозчик регионального оператора установил контейнеры для твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

Далее к работам приступило УБДХ. Территорию спланировали так, чтобы мусоровоз мог беспрепятственно подъезжать и забирать мусор из контейнеров. Специалисты выполнили комплекс мероприятий: расширили проезжую часть и уложили асфальт, укрепили обочину асфальтобетонной крошкой, установили дорожное ограждение, завезли грунт, выполнили планировку и посадили кусты сирени и шиповника, выкопанные с ул. Рощинской и Хохлова. Теперь на Уральской грядет посадка деревьев.

В целом, за последние годы в Гатчине проведено настолько масштабное благоустройство, что возник широкий спектр задач по содержанию и эксплуатации обновленных пространств. Это и Аэропарк, и бульвар Науки, и сквер «Юность», требующий масштабной прополки, и сквер на ул. 120-й Гатчинской дивизии, и сквер Спасателей, и новый сквер на пересечении улиц Соборной и К. Маркса. Дворовые территории также активно озеленяются, и с такими большими объемами специалистам УБДХ без помощников не справиться, поэтому каждое лето на помощь приходят трудовые бригады из Гатчинского молодежного центра.

Летний сезон в разгаре – у сотрудников УБДХ опять страда: выполняется ручное и механизированное выкашивание газонов, снос аварийно-опасных и ненормативных деревьев в соответствии с адресной программой. Кроме того, на территории Гатчины ведется непримиримая борьба с борщевиком Сосновского. Для уничтожения зловредного сорняка применяется ручное выкапывание, механизированное профилирование, ручное и механизированное скашивание и обработка гербицидами. Работы ведутся в зависимости от погодных условий и территории произрастания. Специалисты УБДХ зорко следят за появлением очагов борщевика в городе и тут же принимают меры.

Но борщевик, к сожалению, не единственный враг городских цветников и газонов. Недавно неизвестные злоумышленники выкопали на проспекте 25 Октября сурфинии из цветочных ящиков, а также георгины, росшие возле Ингербургских ворот. Однако специалисты зеленого хозяйства не сдаются: на месте утраченных цветов появились новые – в знак того, что забота о городском пространстве сильнее крохоборства.