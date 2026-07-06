Абитуриенты колледжей подали на Госуслугах уже более полумиллиона заявлений

Как выбирают колледжи

В этом году на Госуслугах заработал сервис по подбору колледжей и техникумов. Он позволяет не только получить полную справочную информацию, но и сравнить учебные программы, а также оценить свои шансы на поступление на бюджет.

Целевое обучение

На Госуслугах можно оформить заявку на целевое обучение. По нему будущий работодатель оказывает поддержку студенту на протяжении всего времени обучения, а после выпуска гарантированно трудоустраивает. В этом году подано уже 15,4 тыс. заявок, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Популярные специальности

— Юриспруденция

— Разработка и управление программным обеспечением

— Сестринское дело

— Лечебное дело

— Операционная деятельность в логистике

В какие города поступают чаще

Санкт-Петербург — 59,2 тыс.

Москва — 33,9 тыс.

Московская область — 32,1 тыс.

Свердловская область — 26,8 тыс.

Тюменская область — 25,3 тыс.

В какие колледжи подали больше всего заявлений

— Колледж РАНХиГС

— Академия управления городской средой, градостроительства и печати

— Колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханова

— Колледж Тюменского индустриального университета

— Тюменский колледж производственных и социальных технологий

Подать заявление в колледж на Госуслугах можно с 2021 года. В этом году к сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ.