Абитуриенты колледжей подали на Госуслугах уже более полумиллиона заявлений
Приёмная кампания в колледжах и техникумах в самом разгаре. Абитуриенты подали на Госуслугах уже 598 тыс. заявлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как выбирают колледжи
В этом году на Госуслугах заработал сервис по подбору колледжей и техникумов. Он позволяет не только получить полную справочную информацию, но и сравнить учебные программы, а также оценить свои шансы на поступление на бюджет.
Целевое обучение
На Госуслугах можно оформить заявку на целевое обучение. По нему будущий работодатель оказывает поддержку студенту на протяжении всего времени обучения, а после выпуска гарантированно трудоустраивает. В этом году подано уже 15,4 тыс. заявок, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.
Популярные специальности
— Юриспруденция
— Разработка и управление программным обеспечением
— Сестринское дело
— Лечебное дело
— Операционная деятельность в логистике
В какие города поступают чаще
Санкт-Петербург — 59,2 тыс.
Москва — 33,9 тыс.
Московская область — 32,1 тыс.
Свердловская область — 26,8 тыс.
Тюменская область — 25,3 тыс.
В какие колледжи подали больше всего заявлений
— Колледж РАНХиГС
— Академия управления городской средой, градостроительства и печати
— Колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханова
— Колледж Тюменского индустриального университета
— Тюменский колледж производственных и социальных технологий
Подать заявление в колледж на Госуслугах можно с 2021 года. В этом году к сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ.