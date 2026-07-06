Ленинградские ветераны приняли участие в чемпионате «Абилимпикс»

Особое внимание глава региона уделил истории Алексея Камалова. Выпускник и сотрудник Мультицентра, работающий техником-электриком, вернулся с соревнований не с пустыми руками, а с бесценным опытом. В рамках чемпионата Алексей прошел полный цикл создания беспилотного летательного аппарата: от разработки конструктивного решения и подбора компонентов до финальной сборки, настройки и предполетной подготовки.

«Для наших ребят «Абилимпикс» — это шанс примерить профессию, о которой вчера даже не думали. Найти дело, от которого горят глаза, — будь то высокие технологии, креативные индустрии или промышленность. Алексей уже заглядывает дальше. В его планах — освоить программу «Оператор трёхмерной печати» и, главное, поступить в вуз. Потому что для него «Абилимпикс» — не финиш, а разгон перед новым рывком», — отметил Александр Дрозденко.

В составе делегации были представлены разные направления: от управления автомобилем и спортивных дисциплин до живописи на холсте. Четверо из семи участников являются выпускниками Мультицентра, который помогает людям с инвалидностью находить свое призвание.

Сам Алексей Камалов уже строит планы на будущее: он намерен освоить программу «Оператор трёхмерной печати» и поступить в вуз. Для него участие в чемпионате стало не финишем, а разгоном перед новым рывком.

Организатором поездки и соревнований выступил государственный фонд «Защитники Отечества», за что участники делегации выразили искреннюю благодарность.