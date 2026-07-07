В регионе 717 будущих медиков

Все они стали выпускниками Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области.

- Поздравляем наших молодых коллег, желаем успехов в профессии и в жизни! Конечно, ждем всех на работу в больницы Ленинградской области. По целевым договорам сразу после обучения и получения аккредитации к нам приходят 44 медицинские сестры и 25 фельдшеров. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить нашим молодым медикам возможности для профессионального роста, конкурентную заработную плату и все доступные меры социальной поддержки, — обратился в своем поздравлении Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.

Всего в 2026 году:

- 558 специалистов завершили обучение по специальности «Сестринское дело», 159 — по специальности «Лечебное дело»;

- 218 выпускников параллельно с основной программой освоили дополнительную специальность и теперь получают сразу два диплома;

- более 250 выпускников уже работают в областных больницах на должностях младших медицинских сестёр и медицинских регистраторов.