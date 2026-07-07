Безопасность квартиры в сезон отпусков: что важно знать
Чтобы быть спокойным в отпуске, важно заранее позаботиться о сохранности квартиры. В отсутствие жильцов повышается риск протечек, коротких замыканий и других бытовых аварий.
- Водоснабжение
Перекройте запорные краны холодной и горячей воды на вводе в квартиру. Отключите стиральную и посудомоечную машины от водопровода. Проверьте гибкие шланги на наличие повреждений.
- Электроприборы
По возможности отключите от электросети неиспользуемые электроприборы. Если это не повлияет на работу необходимых устройств (например, холодильника или системы безопасности), можно полностью обесточить квартиру.
- Газовое оборудование
Перекройте краны перед газовыми приборами. Самостоятельно перекрывать общедомовые газопроводы и запорную арматуру на них нельзя.
- Окна и двери
Закройте окна, проверьте надёжность замков на входной двери. При необходимости установите на окна специальные фиксаторы, ограничивающие открывание створки.
- Системы безопасности
Установка датчиков протечки, дыма и газа позволяет своевременно получить уведомление об аварии. В ряде случаев такие системы могут автоматически перекрыть подачу воды.
- Доверенное лицо
Оставьте ключи человеку, которому доверяете, и сообщите ему контакты аварийных служб. При необходимости он сможет проверить квартиру или оперативно принять меры в случае нештатной ситуации.
Оперативно сообщить об аварии в управляющую организацию можно через приложение «Госуслуги Дом» по кнопке «Аварийная заявка» на главном экране. Также можно предоставить доверенному лицу гостевой доступ к приложению, чтобы при необходимости оно могло передавать обращения и решать вопросы по квартире.
В рамках реализации нацпроекта «Экономика данных» продолжается развитие платформы «Госуслуги Дом». Управлять недвижимостью с телефона: vk.cc/cR4yLN