Безопасность квартиры в сезон отпусков: что важно знать

- Водоснабжение

Перекройте запорные краны холодной и горячей воды на вводе в квартиру. Отключите стиральную и посудомоечную машины от водопровода. Проверьте гибкие шланги на наличие повреждений.

- Электроприборы

По возможности отключите от электросети неиспользуемые электроприборы. Если это не повлияет на работу необходимых устройств (например, холодильника или системы безопасности), можно полностью обесточить квартиру.

- Газовое оборудование

Перекройте краны перед газовыми приборами. Самостоятельно перекрывать общедомовые газопроводы и запорную арматуру на них нельзя.

- Окна и двери

Закройте окна, проверьте надёжность замков на входной двери. При необходимости установите на окна специальные фиксаторы, ограничивающие открывание створки.

- Системы безопасности

Установка датчиков протечки, дыма и газа позволяет своевременно получить уведомление об аварии. В ряде случаев такие системы могут автоматически перекрыть подачу воды.

- Доверенное лицо

Оставьте ключи человеку, которому доверяете, и сообщите ему контакты аварийных служб. При необходимости он сможет проверить квартиру или оперативно принять меры в случае нештатной ситуации.

Оперативно сообщить об аварии в управляющую организацию можно через приложение «Госуслуги Дом» по кнопке «Аварийная заявка» на главном экране. Также можно предоставить доверенному лицу гостевой доступ к приложению, чтобы при необходимости оно могло передавать обращения и решать вопросы по квартире.

В рамках реализации нацпроекта «Экономика данных» продолжается развитие платформы «Госуслуги Дом». Управлять недвижимостью с телефона: vk.cc/cR4yLN