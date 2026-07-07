На федеральной трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области введут реверсивное движение

«В связи с производством работ по демонтажу металлического барьерного ограждения в период с 13 по 27 июля будет введено реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться ежедневно, в период времени с 08:00 до 20:00» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, светофорные объекты, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области, между деревней Большие Колпаны и селом Никольское. Реверсивное движение будет вводиться поэтапно, захватками протяжённостью по 500 метров» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.