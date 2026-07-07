Куда можно вложить 100 тысяч рублей

Если рассматривать срок 1 год и минимальный риск, то варианты следующие:

Годовой депозит в банке. Сейчас банковские вклады предлагают ставки в районе 10-12% годовых на 12 месяцев. Это очень хорошая доходность при практически минимальных рисках (если банк достаточно крупный).

Короткий депозит в банке. Вклады на 2–3 месяца предлагают более высокие ставки по сравнению с годовыми депозитами. Разница обычно составляет 1–3%. Если открыть краткосрочный вклад и регулярно его продлевать, конечная доходность за год может оказаться выше, чем в первом варианте. Такой подход также дает вам больше гибкости, так как вы “замораживаете” деньги на более короткий срок.

Накопительный счет. Если не хочется фиксировать деньги на вкладе, снять с которого чаще всего можно только с потерей процентов, можно выбрать накопительный счет. Сейчас доходности по накопительным счетам, особенно с учетом приветственных надбавок, могут доходить до 14% годовых. Если размещать деньги на накопительном счету, а после истечения срока действия надбавки переносить их в другой банк с новым бонусом, годовая доходность может быть даже выше, чем на вкладе.

Государственные облигации. Они же облигации федерального займа (ОФЗ). Это долговые расписки, выпущенные Минфином РФ. Покупая такую облигацию на бирже, вы даете в долг государству. За это оно выплачивает вам процент, который в среднем выше, чем по банковским вкладам. Сейчас долгосрочные ОФЗ предлагают доходность к погашению до 14,7%, а срок до погашения по ним может превышать 10 лет. Перед вкладами у ОФЗ есть как преимущества, так и недостатки. Преимущество помимо более высокой доходности заключается в том, что облигацию вы можете продать в любой момент без потери начисленных процентов. Недостаток в том, что в случае продажи на вторичном рынке цена продажи облигации может быть ниже цены покупки, из-за чего вы можете потерять часть средств.