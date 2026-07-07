Двойная победа спортшколы «Ленинградец» на стадионе «Спартак»

Наши ребята из спортивной школы «Ленинградец» принимали гостей из Великих Лук (спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс»).

Перед стартовым свистком юных футболистов ждал очень трогательный сюрприз: символический удар по мячу нанесла Ольга Барсанова – представитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Ленинградской области – вместе со своим пушистым другом Бучем. Буч не только совершил первый символический удар, но и нашел мяч, бутсы и секундомер – то, без чего не может начаться ни одна игра. Этот трогательный жест стал данью уважения нашим четвероногим друзьям в честь Международного дня собак, который отмечался во всем мире 2 июля.

Итоги матча ЮФЛ СЗ U-15: команда СШ «Ленинградец» выиграла у СШОР «Экспресс» со счетом 3:0. Команда ребят провела образцовую игру от первой до последней минуты. Полное доминирование на поле, надежная игра в обороне и хладнокровная реализация моментов у чужих ворот. Чистая победа нашей молодежки!

Игру между командами 2010 г.р. открыл танцевальный номер спортсмена Федерации спортивно-прикладного собаководства Ленинградской области, серебряного призера чемпионата Ленинградской области по дисциплине «Танцы с собаками» Елены Карулиной и ее четвероногого партнера Zorro Azov Black Diamond.

В преддверии Дня семьи, любви и верности символический удар перед стартовым свистком 2-го матча нанесла многодетная семья Карпухиных. Главными героями стали Егор и Арсений — футболисты команды 2019 г.р. СШ «Ленинградец».

Матч ЮФЛ СЗ U-16 также завершился волевой победой СШ «Ленинградец» со счетом 3:2. Ребята выдали невероятно напряженный матч. Настоящий триллер для болельщиков на трибунах! Гости из Великих Лук оказали достойное сопротивление, но наши парни проявили характер, волю к победе и смогли вырвать важнейшие три очка.

Поздравляем обе команды, тренерский штаб и всех причастных с отличными результатами! Вы настоящие бойцы и достойно представляете цвета своих клубов.

Гатчинский городской спортивно-досуговый центр и СШ «Ленинградец»