Шесть блогеров из Ленинградской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»

«Министерство контента» – уникальный образовательный трек проекта «ТопБЛОГ», который открывает для авторов возможность не только совершенствовать профессиональные медиакомпетенции, но и работать над реальными коммуникационными задачами федеральных ведомств. Программа объединяет государство и лидеров мнений, создавая новую модель взаимодействия, в которой качественный контент становится инструментом доверия, просвещения и общественного развития.

«Второй сезон «Министерства контента» подтвердил: сегодня в России сформировалось большое сообщество авторов, которые хотят не просто создавать популярный контент, а говорить с обществом о действительно важных темах. Более 12 тысяч заявок из всех регионов России и зарубежных стран, конкурс более 22 человек на место – это показатель огромного интереса к программе и высокого доверия к проекту «ТопБЛОГ». Теперь 550 сильнейших участников начнут обучение в Мастерской управления «Сенеж», где будут осваивать современные инструменты государственных коммуникаций, работать с ведущими экспертами страны и готовиться к созданию медиапроектов совместно с шестью федеральными министерствами России. Мы уверены, что именно такие авторы формируют новую культуру общественного диалога и становятся голосами, которым доверяют», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках заявочной кампании участники выбирали одно из шести профильных направлений, реализуемых совместно с Минздравом России, Минпромторгом России, Минпросвещения России, Минспорта России, Минсельхозом России и Минэкономразвития России. Именно команды этих федеральных ведомств в ближайшие месяцы будут сопровождать участников программы, совместно с ними разрабатывать отраслевые медиапроекты и формировать новый стандарт взаимодействия государства с авторами социально значимого контента.

Самым популярным направлением у блогеров стало «Просвещение», получившее более 51% заявок, 17,6% авторов решили попробовать свои силы в треке «Международный туризм», 11,1% и 8,3% заявок было отдано направлениям «Здоровье» и «Промышленность» и оставшиеся почти 12% участников выбрали направления «Спорт» и «Агротехнологии».

От Ленинградской области заявки на участие во втором сезоне программы «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали 68 жителей, из которых шесть авторов вошли в число сильнейших.

Анна Бряккиева – директор Подпорожской школы № 8, которая использует блог как инструмент повышения престижа профессии педагога и открытого разговора о современной школе. Вместо «парадной картинки» она показывает реальную жизнь образовательного учреждения, рассказывает истории учеников и учителей, делится управленческими решениями и практическими материалами для коллег. Анна планирует создать сообщество директоров-блогеров и разработать проект «Школа живого слова», который поможет руководителям образовательных организаций говорить с обществом простым, понятным и честным языком. «Если школа сама не расскажет о своей работе честно и открыто, это сделают другие. Я хочу, чтобы голос образования звучал уверенно и профессионально», – делится Анна.

Автор блога «Путешествия – хорошая идея» Екатерина Кайтаз показывает Россию через атмосферу небольших городов, культурное наследие, природу и малоизвестные маршруты. В своих материалах она соединяет исторические факты с личными впечатлениями, убеждая читателей, что настоящие открытия начинаются с внимания к деталям, а туристическая привлекательность страны складывается не только из известных достопримечательностей, но и из живых историй людей и мест. Екатерина планирует развивать авторский медиапроект «Россия, которую хочется увидеть», посвященный путешествиям по малым территориям и локальным культурным маршрутам. «Я хочу показывать Россию через истории, природу и людей – так, чтобы после каждой публикации хотелось открыть для себя ее заново», – говорит Екатерина.

Учитель английского языка Дарья Полозова превращает блог в современный инструмент просвещения и воспитания. Она убеждена, что говорить с детьми о семье, патриотизме, достоинстве и ответственности нужно на понятном им языке – через короткие видео, игровые форматы и живые истории. Дарья уже создает авторские методические материалы, проводит просветительские проекты для школьников и педагогов, сотрудничает с профессиональными сообществами и планирует масштабировать свои практики, чтобы помочь учителям по всей стране сделать воспитательную работу интересной и по-настоящему вовлекающей. «Чтобы дети услышали о вечных ценностях, взрослым нужно научиться говорить с ними на современном языке», – отмечает Дарья.

Учитель английского языка из Шлиссельбурга Оксана Комолова через блог показывает современный образ педагога и возвращает профессии заслуженное общественное уважение. Она рассказывает о жизни школы, наставничестве и возможностях для развития детей, а также является амбассадором регионального проекта «Арт-краеведение – это просто», популяризирующего любовь к малой родине через искусство. Для Оксаны блог – это источник достоверной, полезной информации, который помогает укреплять доверие к учителю и системе образования, а участие в «Министерстве контента» она рассматривает как возможность сделать голос педагогов более заметным и значимым. «Современный учитель должен не только учить, но и открыто рассказывать о своей работе, чтобы ей доверяли и ею гордились», – уверена Оксана.

Ксения Бондаренко – учитель-дефектолог и автор сообщества «Пространство дефектолога», которое объединяет уже около восьми тысяч специалистов и родителей. Более десяти лет она помогает детям с особенностями развития, создавая современные авторские материалы, рабочие листы и пособия, а сегодня превращает свой профессиональный опыт в доступный образовательный контент. Ксения развивает блог как пространство практической помощи педагогам и семьям, где сложные методики становятся понятными и применимыми в реальной работе с детьми. «Полезный образовательный контент должен не просто информировать, а помогать педагогам, родителям и детям каждый день», – говорит Ксения.

Специалист по связям с общественностью администрации Бугровского городского поселения Анастасия Зубцова уверена: о важных социальных проектах нужно рассказывать не официальным языком, а через личные эмоции и живые истории. Она одной из первых внедрила UGC-контент в работу муниципалитета, благодаря чему спортивные и общественные мероприятия стали получать больше просмотров и доверия жителей. Сегодня Анастасия развивает собственный блог, где показывает жизнь молодежных форумов и спорта через участие, юмор и искренность, а в будущем планирует рассказывать о России не только российской, но и сербоязычной аудитории. «Человечность – это то, что цепляет людей сильнее всего. Именно через неё проще всего говорить о действительно важных вещах», – транслирует девушка.Начало формыКонец формы

В комплексном конкурсном отборе авторы прошли оценку портфолио, профессионального и медиаопыта, мотивации к созданию общественно значимого контента, а также тестирование на уровень критического мышления. Следующим этапом для блогеров станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж», которую также будут проходить сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти. В течение месяца авторы вместе с ведущими экспертами страны будут изучать современные подходы к созданию общественно значимого контента, осваивать инструменты стратегических коммуникаций, работать с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, учиться анализировать аудиторию, выстраивать доверительный диалог с обществом и создавать медиапроекты, способные оказывать реальное влияние на развитие ключевых отраслей страны.

После участников ждет еще один конкурсный этап. Из 550 авторов будут определены 180 сильнейших блогеров – по 30 человек в каждом из шести тематических направлений. Они продолжат работу совместно с профильными федеральными министерствами, разрабатывая медиапроекты, направленные на решение государственных коммуникационных задач.

Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств. Лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами, реализовать собственные инициативы и войти в сообщество авторов, формирующих современную культуру общественных коммуникаций в России.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Уже шестой год он помогает находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.