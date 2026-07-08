Энергия будущего

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим приветствовала активную молодежь и вручила заслуженные награды. Благодарности Федерального агентства по делам молодежи и комитета по молодежной политике Ленобласти получили сотрудники Гатчинского молодежного центра. Активисты подростково-молодежного клуба «Гатчинский дом молодежи» поощрены благодарственными письмами руководителей Гатчинского округа.

Благодарственными письмами депутатов Государственной Думы Ольги Занко и Сергея Яхнюка награждены вице-сержант военно-патриотического объединения «Отчий край» Даниил Тетерин и руководитель общественного объединения «Мамы Гатчины» Виктория Коротина.

Члены молодежного совета обсудили с главой администрации предстоящие задачи и значимые политические события, которыми наполнен этот год: выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Ленинградской области.

- Мы должны быть в диалоге, в любом формате. У нашей молодежи много идей, мыслей, планов, и я желаю ребятам активно поработать, реализоваться, проявить себя. Да, мы живем в непростое время, но это время возможностей. Творите, дерзайте! – напутствовала ребят Людмила Николаевна.

О работе молодежного совета АО «ОДК-Сервис», о возможности взаимодействия и совместных мероприятиях с молодежным советом при администрации Гатчинского округа рассказала председатель молодежного совета предприятия Олеся Грачёва.

Доклад главного специалиста отдела патриотических программ комитета по молодежной политике Ленинградской области Анастасии Белорусцевой был посвящен приоритетным молодежным проектам, в том числе образовательному форуму «Ладога», который в этом году в 18-й раз пройдет в Ленинградской области –

с 30 августа по 4 сентября.

Андрей Соколов