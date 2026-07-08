Ленобласть благоустраивает территории для молодожёнов

Ленинградская область — прекрасное место, чтобы создать здесь семью и жить в любви и верности. А чтобы день свадьбы запомнился, регион создает возле ЗАГСов скверы и фотозоны для молодоженов и вписывает тематические композиции в проекты благоустройства.

«Среди любимых свадебных фотолокаций ленинградцев — сквер в Пикалёво, где установлены скамьи с подсвеченными обручальными кольцами, скульптура Петру и Февронии в парке «Белые пески» в Сосновом Бору, парк в Сланцах с сердцем и каретой. Эти места встречают молодожёнов на выходе из ЗАГСов и украшают важный день их жизни.

Воплощаем такие проекты каждый год. Сейчас два из них, разработанные Центром компетенций, направили на Всероссийский конкурс Минстроя. Проектом «Городская палитра Волосово» запланировано благоустройство площади перед ЗАГСом, где будет создан променад с гирляндами и зонами тихого отдыха, установлен арт-объект в честь 100-летия Ленинградской области и скульптурная композиция «Сердце». В Подпорожье проект «Зелёный променад» также затрагивает территорию у ЗАГСа — здесь планируется установка арт-объекта «Медведица с медвежонком», ротонды и свадебного мостика», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Благоустройство территорий ведётся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».