Стражи порядка по зову сердца

Победителем конкурса «Лучшая народная дружина» стала команда единомышленников из Приозерска. Приозерские дружинники не впервые становятся лидерами, демонстрируя высокую эффективность в сотрудничестве с полицией и в профилактической работе.

Второе место заняла дружина Никольского городского поселения (Тосненский район), третье — отряд города Бокситогорска.

В конкурсе «Лучший народный дружинник» лучшим признан Дмитрий Азаданов (Тосненский район). Призёрами стали Виктория Сумина и Лариса Барсукова из Приозерска.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре.

Ключевой темой заседания стала инициатива о создании единой народной дружины на всей территории Ленобласти. Идея направлена на улучшение координации между муниципалитетами и обмен опытом. Проект разрабатывают с учётом мнения самих дружинников.

Первые шаги уже сделаны. В регионе зарегистрирована общественная организация «ДНД „Кольчуга“». Ранее в Гатчинском округе, где действует это объединение, уже прошли встречи командиров для создания окружного штаба, что подтверждает стремление к сотрудничеству. Новый статус открывает возможности для участия в грантовых конкурсах и привлечения дополнительных ресурсов для развития. Кроме того, достигнуты договорённости с Всеволожским и Ломоносовским районами, которые станут пилотными площадками для реализации новой модели работы. Их успешный опыт планируют масштабировать на весь регион.

— У тех, кто готов бороться за справедливость на безвозмездной основе, мотивация простая — видеть результат своего труда. Когда идёшь по городу, люди узнают тебя, здороваются, благодарят — это приятно. Никаких денег не надо. Простое человеческое спасибо — это и есть оплата, — говорит Дмитрий Азаданов, командир Никольской добровольной народной дружины Тосненского района.

Сейчас в Ленинградской области действуют 104 народные дружины. В них несут добровольную службу более 1300 человек. Все участники движения застрахованы, что гарантирует компенсацию рисков при выполнении задач по охране правопорядка.

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