Велозаезд Tour de Russie впервые прошел в Ленинградской области

5 июля в Ленинградской области на Карельском перешейке состоялся этап национального любительского велозаезда Tour de Russie, который собрал велолюбителей из разных регионов. Сложную рельефную трассу от курорта «Игора» одолели 300 велосипедистов: команды велоклубов, корпоративные команды, велолюбители-индивидуалы в возрастных категориях от 18 до 60+. Они стартовали на три дистанции: 86 км (Grand Tour), 45 км (Median Tour), 25 км (Intro Tour). Велозаезд состоялся при поддержке правительства Ленинградской области и комитета по спорту Ленинградской области и стал совместным проектом команды Tour de Russie и всесезонного курорта «Игора».

Это уже второй этап нового национального велозаезда, который был анонсирован весной 2026 года. Первый прошел 7 июня в Суздале, городе-музее под открытым небом. Открывать на велосипеде самые красивые места России – одна из главных задач велопроекта. Живописные окрестности «Игоры» в полной мере отвечают этой задаче, хотя трасса с ее подъемами и спусками и общим набором высоты почти в 1000 метров представляет собой настоящий вызов для велосипедиста.

Победителями состязания на 86 километров и абсолютными лидерами в общем зачете стали Иван Одинцов Петербург), Игорь Петров (Москва) и Алексей Щебелин (Петербург). Лучшими среди женщин стали Елизавета Страгулина (Петербург), Наталья Липина (Петербург) и Ольга Сосик (Псков). Победителем в возрастной категории 60+ стал Евгений Фёдоров. По итогам общего зачета (двух этапов Tour de Russie в Суздале и Ленобласти) лидерами стали Игорь Петров (Москва) и Марина Летаева (Московская область). Памятную медаль получил каждый участник. Потому что преодолеть такую непростую, хоть и очень красивую трассу, и финишировать – это уже победа!

- Для Ленинградской области это большое событие, сложное событие, потребовавшее почти годовой подготовки. Мы на несколько часов перекрывали региональную дорогу, и делали это для того, чтобы трасса, на которой соревнуются участники, была максимально профессиональной, безопасной, и соответствовала всем спортивным требованиям с точки зрения сложности, - отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой, - для нас это мероприятие важно не только со спортивной точки зрения, но с точки зрения развития массового спорта. Здесь собрались любители, представители корпоративных команд - много бизнесменов знакомых встретил - которые могут посоревноваться в таких условиях, в каких обычно соревнуются профессиональные спортсмены.

Один из постоянных партнеров Tour de Russie – благотворительный фонд «Академия жизни», который помогает детям в детских домах и социальных учреждениях. Представители фонда привезли письма от детей из Владимирской области, находящихся в сложной жизненной ситуации и живущих в ресурсных центрах. В этих письмах ребята делятся своими проблемами, хотят найти друзей. Эмоциональная поддержка и общение - одна из важнейших потребностей детей в социальных учреждениях. Передать эти письма детям, которые находятся в аналогичных центрах в Ленинградской области, вызвалась председатель Комитета по социальной защите населения ЛО Анастасия Толмачева.

- Я уверена, что с такой социальной миссией и вообще с таким правильным добрым настроением у проекта большое будущее, - отметила председатель комитета.

Участников и победителей Tour de Russie также приветствовал заместитель председателя комиссии по спорту Законодательного собрания ЛО Павел Коржавых, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу. Представители администрации области и Санкт-Петербурга были и среди участников заезда и тоже получили заслуженные медали за свои дистанции.

Следующий этап велозаезда Tour de Russie состоится 16 августа в Петербурга в Царском селе. Участники стартуют у Екатерининского дворца и финишируют у Египетских ворот, преодолев дистанции 22, 46 и 95 километров.

Фотографии предоставлены пресс-службой курорта «Игора»