Правительство Ленобласти продолжает работу по защите региона от беспилотной угрозы
Ленинградский военный округ получил от региона два пикапа Sollers ST6, оснащённых специальным оборудованием, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Это техника для управления в составе мобильных огневых групп, которые стоят на защите ленинградского неба. Закупку провели из средств областного бюджета. Такое оборудование позволяет оперативно выявлять и поражать цели: радиолокация, оптика, тепловизоры — всё, что нужно для эффективного решения задач на земле. Отдельно посмотрел разработки одного из наших областных предприятий в сфере связи. Задача — обеспечить устойчивую систему взаимодействия даже в условиях отсутствия мобильной связи и возможного воздействия средств подавления. Будем это решение развивать и внедрять. Проект позволит повысить эффективность оповещения, предупреждения и взаимодействия органов власти, экстренных и аварийных служб, а также федеральных ведомств. Защита критически важной инфраструктуры и безопасность жителей — безусловный приоритет. Последовательно укрепляем материально-техническую базу мобильных групп и продолжаем оснащение всем необходимым», — подчеркнул глава региона.
Передача техники прошла при участии вице-губернатора по безопасности Ярослава Серова, Комитета правопорядка и безопасности региона.
Ленинградская область последовательно усиливает материально-техническую базу мобильных групп: передаются автомобили повышенной проходимости, средства связи, оптические приборы, детекторы БПЛА, тепловизоры и FPV-перехватчики. В 2026 году для формирования мобильных огневых групп в военные и силовые структуры уже переданы автомобили, тепловизионные комплексы и средства связи, а также продолжены поставки и резервирование дополнительной техники.