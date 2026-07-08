Правительство Ленобласти продолжает работу по защите региона от беспилотной угрозы

«Это техника для управления в составе мобильных огневых групп, которые стоят на защите ленинградского неба. Закупку провели из средств областного бюджета. Такое оборудование позволяет оперативно выявлять и поражать цели: радиолокация, оптика, тепловизоры — всё, что нужно для эффективного решения задач на земле. Отдельно посмотрел разработки одного из наших областных предприятий в сфере связи. Задача — обеспечить устойчивую систему взаимодействия даже в условиях отсутствия мобильной связи и возможного воздействия средств подавления. Будем это решение развивать и внедрять. Проект позволит повысить эффективность оповещения, предупреждения и взаимодействия органов власти, экстренных и аварийных служб, а также федеральных ведомств. Защита критически важной инфраструктуры и безопасность жителей — безусловный приоритет. Последовательно укрепляем материально-техническую базу мобильных групп и продолжаем оснащение всем необходимым», — подчеркнул глава региона.

Передача техники прошла при участии вице-губернатора по безопасности Ярослава Серова, Комитета правопорядка и безопасности региона.

Ленинградская область последовательно усиливает материально-техническую базу мобильных групп: передаются автомобили повышенной проходимости, средства связи, оптические приборы, детекторы БПЛА, тепловизоры и FPV-перехватчики. В 2026 году для формирования мобильных огневых групп в военные и силовые структуры уже переданы автомобили, тепловизионные комплексы и средства связи, а также продолжены поставки и резервирование дополнительной техники.