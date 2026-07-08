Место памяти и силы – в Высокоключевом

Сквер был создан силами общественности за два месяца как особое памятное место – символ стойкости, мужества и патриотизма, и посвящен героям всех времен – от Великой Отечественной войны до наших дней. Все работы были произведены за счет жителей и благотворителей. Люди сами обеспечили подготовку площадки, закупку декоративных зеленых насаждений, доставку камня, местные предприниматели помогли с сыпучими материалами и памятной табличкой, кузнецы создали журавлей – памятный знак на камне. Народная инициатива была поддержана администрацией и советом депутатов Гатчинского округа.

4 июля в Высокоключевом состоялось торжественное открытие нового сквера и памятного знака. На церемонию собрались жители поселка, ветераны боевых действий, депутаты, дружинники, представители общественности и руководства Гатчинского округа. От имени гатчинской администрации собравшихся приветствовал председатель комитета по местному самоуправлению Игорь Павлов. На мероприятии выступили глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко и депутат окружного совета Наталия Деминенко, принимавшие участие в реализации проекта.

С приветственным словом к участникам церемонии обратились областной парламентарий Татьяна Бездетко и председатель правления Гатчинского отделения «Боевого братства», депутат окружного совета Дмитрий Кононов.

Почетное право открыть памятный знак было предоставлено членам общественного совета Высокоключевого – Елизавете Рожковой, Марине Бодровой, Николаю Парфенову и Дмитрию Панову: людям, усилиями которых и было создано это памятное место.

В честь открытия нового сквера состоялось награждение ветеранов боевых действий – членов Добровольной народной дружины «Кольчуга». Заместитель председателя правления Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана Александр Чеботников вручил дружинникам общественную награду – медали «За ратную доблесть». Глава Кобринского теруправления Вячеслав Федорченко вручил членам ДНД благодарственные письма – за активное участие в охране общественного порядка и обеспечение безопасности на Кобринской земле.

Поэт и актер Андрей Вергелис прочитал свои стихи; с пастырским словом выступил настоятель Воскресенского храма отец Илия. Светлую память героев, не вернувшихся из боя, почтили минутой молчания, и участники церемонии возложили цветы к памятному камню.

Главный символ памятного знака в новом сквере – журавлиный клин, устремившийся в небо. Как в песне Марка Бернеса на стихи Расула Гамзатова «Журавли»:

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Этот журавлиный клин тянется через десятилетия, от Великой Отечественной – до наших дней. Теперь в поселке Высокоключевой есть не просто сквер, а место памяти всех, кто ушел в небо с полей сражений. Это место силы, где встречаются времена и поколения, и где будут собираться люди в дни праздников и скорби.

Екатерина Дзюба