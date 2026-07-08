Президентская библиотека – о ценностях семьи, любви и верности

Дата для празднования Дня семьи, любви и верности выбрана не случайно – это день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Сказание об истории любви и супружеской верности самой почитаемой в России семьи можно прочитать в раритетном издании «Новые отношения Муромской легенды о Петре и Февронии и сага о Рагнаре Лодброке» (1870), представленном в фонде Президентской библиотеки.

Источником легенды является «Повесть о Петре и Февронии Муромских», созданная в конце 1540-х годов монахом-книжником из окружения митрополита Московского Макария Ермолаем-Еразмом (Ермолаем Прегрешным) на основе муромских устных преданий. Супружеская чета правила в Муроме в XIII веке. Пётр и Феврония вместе дожили до старости, «молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать», и в преклонные годы приняли монашеский постриг под именами Евфросиния и Давид. Они просили Бога о том, чтобы умереть в один день, и хотели быть похоронены весте. Согласно преданию, молитва их была услышана – они скончались в один и тот же час 25 июня (8 июля) 1228 года. Но воля усопших не была исполнена, Петра и Февронию похоронили в разных местах. Два раза случалось необъяснимое, и тела невероятным образом оказывались вместе. Тогда их похоронили вместе в одном гробу в соборе Рождества Богородицы в Муроме, где их тела пребывали до 1921 года. С 1992 года мощи хранятся в соборном храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

«Они жили долго и счастливо и умерли в один день», – сказано именно об этой святой паре. Они дали потомкам пример такой взаимной супружеской любви и преданности, что в 1547 году были канонизированы Русской православной церковью. И с того времени православные при обращении к этим святым молят о благополучии в семье и просят благословения на свадьбу.

Книгу «Идеал любви и верности – святые Пётр и Феврония. Из истории Русской Православной Церкви» (2017), которая была подарена Президентской библиотеке представителями издательского дома «Феврония» и Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома, предваряют слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Творчеству Андрея Рублёва и художников его круга в русской литературе XVI века может быть подыскано только одно соответствие – „Повесть о Петре и Февронии Муромских“…» Книга заставляет задуматься о многом в наш век больших скоростей, ведь «мотив супружеской чистоты, сохранённой благодаря мудрости княгини, является одним из основных в „Повести о Петре и Февронии“».

На портале Президентской библиотеки доступна коллекция «Семья и традиционные семейные ценности в России как основа российской государственности», в которой на основе материалов из фонда Президентской библиотеки представлена история развития института семьи в России от Древней Руси до настоящего времени. В коллекции раскрываются особенности семейных отношений у народов России, вопросы воспитания детей и заботы о детях-сиротах. Коллекция основана на исследованиях, публицистических материалах, периодических изданиях, архивных документах, изобразительных источниках.

В отдельном разделе коллекции «Семейный фотопортрет в отечественной истории» можно увидеть изображения семей из Санкт-Петербурга начиная с конца XIX – начала XX веков и до настоящего времени. Кроме многочисленных портретов супругов с детьми, особый интерес представляют фотографии, выполненные в день свадьбы, а также предвоенные портреты 1939 – 1940-х годов и современные портреты нескольких поколений одной семьи.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в разделе «ТВ-канал» на портале Президентской библиотеки будет показан фильм «Уроки верности и любви. Ксения Блаженная», сюжет которого построен на жизнеописании святой покровительницы Санкт-Петербурга, а также на рассказах о самых известных предсказаниях и чудесах, связанных с её именем.