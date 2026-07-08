Победа Анжелики Вересовой
В Краснодаре с 1 по 3 июля прошла XIII летняя Спартакиада учащихся России U18. Настоящий фурор произвело выступление Анжелики Вересовой из Гатчинского округа.
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В первый соревновательный день воспитанница Коммунарской спортивной школы Анжелика Вересова громко заявила о себе на дистанции 100 метров с барьерами. Спортсменка уверенно провела забег, показав результат 13,89, и вышла в финал со вторым временем.
В финале Анжелика устроила настоящий фурор: выиграла и сбросила с личного рекорда почти полсекунды! Теперь новый рекорд Ленинградской области – 13,47. Этот результат входит в топ‑8 мирового рейтинга среди девушек до 18 лет – фантастический успех!
Поздравляем Анжелику и ее тренеров – Марину Михайловну Никитину и Валерия Николаевича Сергачева!
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