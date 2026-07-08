Победа Анжелики Вересовой

В первый соревновательный день воспитанница Коммунарской спортивной школы Анжелика Вересова громко заявила о себе на дистанции 100 метров с барьерами. Спортсменка уверенно провела забег, показав результат 13,89, и вышла в финал со вторым временем.

В финале Анжелика устроила настоящий фурор: выиграла и сбросила с личного рекорда почти полсекунды! Теперь новый рекорд Ленинградской области – 13,47. Этот результат входит в топ‑8 мирового рейтинга среди девушек до 18 лет – фантастический успех!

Поздравляем Анжелику и ее тренеров – Марину Михайловну Никитину и Валерия Николаевича Сергачева!