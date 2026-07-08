Выбор каждого

Ленинградцы выбрали 34 наиболее интересных из 68 пред ставленных дизайн-проектов. Все они будут в следующем году воплощены в жизнь в каждом из городов и посёлков, принявших участие в голосовании — в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ

Как сообщили в комитете по ЖКХ Ленинградской области, в этом году в проектах, представленных на голосовании, особое внимание было уделено предстоящему столетию 47-го региона. Например, символика круглой даты использована при создании одного из победивших проектов — площади перед ЗАГСом в городе Волосово, а в Гатчине готовятся сделать продолжение бульвара «47-й регион». Ещё одним проектом-победителем голосования стал «Сквер 100-летия Ленинградской области» в Подпорожье — он будет располагаться рядом с культурно-досуговым центром, а на территории установят арт-объекты, скамейки, проведут озеленение и тематическое зонирование. Саму знаменательную дату Ленобласть будет отмечать 1 августа 2027 года. О том, как проходила подготовка и само голосование, рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

— Каждый проект готовился с учётом пожеланий и предложений ленинградцев, ведь именно им предстоит потом оценивать результаты работ по благоустройству: гулять в парках, заниматься спортом, играть с детьми. Поэтому сначала жители через наш чат-бот и местные администрации предложили адреса для благоустройства, после — на региональном голосовании — выбрали конкретные территории. На них выезжали команды проектировщиков, архитекторов, специалистов нашего комитета, Центра компетенций и урбанистов, чтобы разработать проекты в соответствии с пожеланиями и ожиданиями местных жителей. И уже в таком виде проекты были направлены на Всероссийское голосование, которое прошло с 21 апреля по 12 июня.

ОТ ЛУГИ ДО ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ

Перемены в 2027 году по итогам голосования ждут Гатчину, где благоустроят общественное пространство вдоль улицы Рощинская. Во Всеволожске изменится сквер на Московской улице, в Луге преобразится Городской сад. Отремонтируют привокзальную площадь у станции «Ивановская» в Отрадном. В Ивангороде получит продолжение Утиный парк. В Янино, где в процентном соотношении участие в голосовании приняло самое большое количество жителей, были услышаны все пожелания людей по обустройству общественной территории на улице Военный городок.

На другом краю региона — в Лодейном Поле — в самом центре города преобразится Петровская площадь. Здесь проводят городские праздники и мероприятия по случаю важных дат. Проект предполагает создание комфортных зон отдыха, современное освещение и озеленение.

Ещё один важный проект из числа победителей — Малая Копорская крепость в Сосновом Бору. Деревянные конструкции здесь уже утрачены, а сама территория находится в аварийном состоянии, что и предлагается исправить при помощи благоустройства и запрета на бесконтрольную парковку автомобилей. После проведения работ здесь появится обустроенное место для встреч и отдыха, отсылающее к истории и культуре местности.

И это лишь некоторые из 34 проектов, каждый из которых заслуживает внимания. Перечень всех победителей можно увидеть на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, где проходило и само голосование.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Стоит отметить и юные таланты, которые получили шанс для реализации своих идей. Комитетом по ЖКХ и Центром компетенций был проведён ежегодный архитектурный конкурс. Его участниками стали студенческие команды, которые под руководством опытных специалистов отрасли подготовили свои проекты по благоустройству. Два таких проекта запали в душу ленинградцам и стали победителями. Один из них будет в следующем году реализован в Выборге — это проект «Общественная территория за средней школой № 10». Второй же предполагает благоустройство набережной от дома номер 3 по улице Первомайская до дома 231 по Советскому проспекту в Никольском.

Архитектурный конкурс в Ленинградской области проходил уже четыре раза. За это время участие в нём приняли более 300 студентов, а 18 студенческих проектов уже реализовано на территории региона. Прямо сейчас идут работы по воплощению в жизнь ещё трёх проектов — в Выборге, Кингисеппе и Подпорожье.

Всего в этом году в работе по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области находятся 169 объектов, девять уже сданы в эксплуатацию.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

ФОТО: КОМИТЕТ ПО ЖКХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ