Детский омбудсмен поможет

10 июля детский омбудсмен провела прием в Гатчине, в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России». В числе обратившихся были матери, столкнувшиеся с разными проблемами. В частности, поднимался вопрос о мерах социальной поддержки ребенка-инвалида в 47 регионе: какой алгоритм действий, чтобы получить все положенное в установленные законом сроки, без отказов и задержек. Мама подростка интересовалась, предоставляется ли ребенку с диабетом I типа право на получение ежегодной бесплатной путевки в профильный санаторий вместе с сопровождающим родителем, и каков гарантированный срок рассмотрения заявки в Социальном фонде России, чтобы лечение было назначено без нарушения медицинских показаний.

Жительница Больших Колпан обеспокоена растущей угрозой интернет-мошенничества, жертвами которого всё чаще становятся дети. Она спрашивала, какие системные меры профилактики и просветительские программы действуют в Ленинградской области для родителей и детей, чтобы противостоять этой угрозе, и что делать, если обнаружили утечку данных или незаконное использование фотографии ребенка в интернете.

Супруге участника СВО требовались разъяснения, на какие меры социальной поддержки могут претендовать пасынок и падчерица бойца, которых он фактически воспитывает и содержит.

Также Татьяна Толстова рассмотрела обращение по поводу 15-летней девочки, оказавшейся в Гатчинской КМБ после очередной семейной ссоры, вызвавшей, кроме всего прочего, общественный резонанс. «Воспитывая» ребенка, злоупотребляющая алкоголем родительница и ее сожитель выбросили с четвертого этажа собаку (полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным), обеспокоенные ночным шумом соседи вызвали полицию. Девочку-подростка, крайне тяжело переживающую гибель любимого пса, поместили в педиатрическое отделение Гатчинской КМБ, где она провела две недели, наотрез отказываясь возвращаться в родительский дом. Перед компетентными органами встал вопрос: что делать с ребенком?

Обеспокоенные ситуацией общественники обратились к уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области. На прием была приглашена мать – гражданка А., участвовали представители комитета образования, органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. С гражданкой была проведена серьезная беседа, оценку ее действиям еще предстоит дать органам полиции. На попечении этой матери остается младший ребенок – трехлетняя девочка, которая будет посещать «Дарину» и осенью должна пойти в детский сад. Матери предписано привести в порядок квартиру и обеспечить ребенку надлежащий уход и бытовые условия.

Старшую девочку решено временно поместить в ресурсный центр в Приозерске, где ей будет оказана помощь психологов. По словам ребенка, нормальной жизни с трезвой мамой она не помнит. Из детских воспоминаний – посещение той же «Дарины» вместе с бабушкой, так как местонахождение матери в моменте было неизвестно, потом – уже совместные с мамой походы по «нехорошим квартирам», четыре года жизни у дедушки. Родного отца девочка не знала – его так и не дождались из мест лишения свободы, зато у мамы был фиктивный брак с лицом из Средней Азии, отчество и фамилию которого почему-то теперь носит ее старшая дочь. Как рассказала девочка, мать кодировали от алкоголизма, но плацебо-эффект был недолгим – сожитель сагитировал ее «развязать», чтобы составить ему компанию. В тот злополучный вечер, когда была убита собака, мать праздновала свой день рождения.

По свидетельству очевидцев, на приеме у детского омбудсмена гражданка А. каялась и обещала исправиться. После беседы с родительницей Татьяна Николаевна навестила в больнице ее дочь – расспросила о детстве, о жизни в материнском доме, о родных, объяснила ситуацию и план действий на ближайшую перспективу. Через пару месяцев девочке предстоит вернуться в Гатчину и продолжить учебу в школе – с тем, чтобы после 9-го класса поступить в учреждение среднего профессионального образования. Будет проведена работа с родными ребенка и предпринята попытка налаживания отношений в семье. Судьба девочки находится под личным контролем уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

Кстати, мать ребенка состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области проводится проверка деятельности органов системы профилактики – как велась профилактическая работа.