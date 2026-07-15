Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.07.2026 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ
д. Нижняя
16.07.2026 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ
тер. СНТ Кобринское (Кобрино)
16.07.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ
д. Жабино, ул. Героев пограничников, ул. Новая
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