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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.07.2026 с 10:00 до 17:00       

Таицкое ТУ

д. Нижняя          

 

16.07.2026 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ

тер. СНТ Кобринское (Кобрино)

 

16.07.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ                                         

д. Жабино, ул. Героев пограничников, ул. Новая          