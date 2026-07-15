Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля

История 15-летней девочки, которая оказалась в больнице после гибели собаки и конфликта с матерью, получила продолжение. Это еще не хеппи-энд, но свет в конце туннеля. Судьбой потерпевшей занялась уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова; государственная машина заработала.