Добро пожаловать в "Школу дизайна"!

Институт «Школа дизайна» Гатчинского государственного университета – участник федеральной программы «Профессионалитет», кластер «Искусство и креативная индустрия». Здесь учеба очень тесно связана с реальной работой. Студент сразу погружается в профессиональную среду и приобретет нужные работодателю навыки.

Учебные планы «Школы дизайна» составлены вместе с будущими работодателями. Компании точно знают, какие умения нужны, поэтому программы получаются практико-ориентированными. Студенты с самого начала обучения работают на реальном оборудовании и в учебно-производственных мастерских, которые оснащены так же, как современные производства.

Для ребят открыт доступ и к другим ресурсам: площадкам для показов, специализированному программному обеспечению, библиотеке с профильной литературой.

Программы СПО интенсивные, поэтому учеба длится меньше, чем в обычном колледже. Это особо импонирует ребятам, у которых скромные успехи в учебе и острая необходимость в средствах. Быстрее получишь профессию – быстрее начнешь зарабатывать собственные деньги.

«Школа дизайна» выстроила прямую связь с работодателями. Компании-партнеры участвуют в обучении: дают наставников, помогают с организацией практики и нередко сразу берут студента на работу после выпуска. Такой образовательно-производственный кластер работает как единый механизм подготовки кадров. В результате выпускник «Школы дизайна» получает не просто диплом, а конкретные навыки, которые сразу может применить на рабочем месте.

Акцент на практику - это ключевое преимущество «Школы дизайна». Студенты не зубрят теорию, а сразу работают над реальными кейсами: создают коллекции, проектируют пространства, организуют показы. В итоге к выпуску у студента уже есть солидное портфолио, с которым можно выходить на рынок труда. Причем, проекты выполняются для реальных заказчиков или в партнерстве с дизайн-студиями и компаниями.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ МИРА ДИЗАЙНА И ВЫСОКОЙ МОДЫ

Особая образовательная среда «Школы дизайна» настраивает на креатив и предоставляет огромные возможности для развития потенциала. Здесь преподают действующие специалисты из индустрии: дизайнеры, арт-директора, основатели собственных студий. Они делятся реальным опытом, дают обратную связь по работам и помогают сориентироваться в профессии.

Директор института «Школа Дизайна» – одна из ведущих российских дизайнеров, эксперт в области искусства, моды и визуальных коммуникаций Елена Саналовна Бадмаева. Бренд Elena Badmaeva – это сочетание эстетики, глубокого смысла и внимательного диалога с историей. Елена Саналовна – автор фирменного стиля Петербургского международного экономического форума, аэропорта Пулково, а также организатор множества государственных и культурных проектов, созданных по заказу аппарата Президента РФ, Совета Федерации РФ и правительства Санкт-Петербурга.

Безусловно, в такой среде проще заводить полезные знакомства: с представителями компаний, наставниками, одногруппниками. Эти связи часто становятся трамплином для стажировок, первых заказов или даже партнерства после выпуска.

Еще один плюс: системное образование дает необходимую базу и умение учиться самостоятельно, а это критически важно в

дизайне, где технологии и тренды меняются быстро.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ–2026

В этом году в «Школе дизайна» на каждое из пяти направлений подготовки среднего профессионального образования по 25 бюджетных мест. Это:

- «Технологии индустрии красоты (парикмахер/визажист)» – 2 года 10 мес.,

- «Конструирование, моделирование и технологии изделий легкой промышленности» – 2 года 10 мес.,

- «Декоративно-прикладное искусство (роспись ткани, вышивка)» – 3 года 10 мес.,

- «Дизайн (дизайн костюма и дизайн интерьера)» – 3 года 10 мес.,

- «Мастер по изготовлению швейных изделий» – 1 год 10 мес.

Чтобы получить высшее образование в «Школе дизайна», можно пройти обучение по направлению «Дизайн костюма» (16 бюджетных мест).

О каждом направлении студенты и преподаватели «Школы дизайна» складывают оды. Для творческих людей это, действительно, самые интересные и востребованные профессии. Про три направления, из перечисленного списка, мы расскажем отдельно.

МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В российской экономике наблюдается возрождение некоторых «хорошо забытых» профессий, которые обретают новую

жизнь благодаря технологиям.

Хотите создавать уникальные вещи, которые радуют людей? Вас привлекает мир моды и дизайна? Тогда профессия «Мастер по изготовлению швейных изделий» в кластере «Искусство и креативная индустрия» программы «Профессионалитет» именно для вас.

Этот специалист - настоящий волшебник, превращающий ткань в изысканные изделия: от стильной одежды до эксклюзивных аксессуаров. Он владеет различными швейными техниками, работает на современном оборудовании, осуществляет контроль качества на всех этапах. Выпускник становится востребованным специалистом: рынок ищет высококвалифицированных швейных мастеров. Если интересует карьерный рост, у мастера открываются перспективы стать дизайнером или предпринимателем.

Под руководством опытных преподавателей, экспертов отрасли будущие швейные мастера изучат конструирование, пошив, современные технологии и материалы, моделирование и стилистику.

Студенты начинают зарабатывать уже во время учебы: для этого предусмотрены целевой договор и стипендия. Также есть возможность совмещать учебу с работой на производстве.

Срок обучения короткий - 1 год 10 месяцев, но подготовка качественная.

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР И ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ

Хотите создавать одежду, которая не только красива, но и идеально сидит? Мечтаете о карьере в мире моды, где ваша креативность будет востребована? Тогда специальность «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности» – ваш выбор!

Эта специальность также входит в кластер «Искусство и креативная индустрия» федеральной программы «Профессионалитет». Студенты изучают конструирование одежды: учатся создавать лекала, рассчитывать расход ткани, моделировать различные фасоны и создавать эскизы, изучают моделирование одежды, дизайн, осваивают современное оборудование для пошива одежды, учатся работать с различными материалами и технологиями обработки тканей.

В «Школе дизайна» студентам доступны новейшие технологии, которые используются в ведущих ателье и модных домах. Будущая профессия называется «технолог-конструктор»: он создает модели одежды, разрабатывает технологические процессы, контролирует качество пошива. Или «дизайнер одежды»: он создает уникальные коллекции, отслеживает модные тенденции, работает с различными стилями и концепциями.

Модельеры, конструкторы и технологи всегда востребованы в сфере легкой промышленности. Можно построить успешную карьеру, работая в ведущих ателье, модных домах или открыв собственный бизнес.

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Эта специальность для тех, кто не мыслит себя без творчества, кто умеет видеть красоту в деталях и любит создавать прекрасное своими руками. Она откроет мир традиционных техник росписи и вышивки, где каждый стежок и мазок кисти рассказывают историю, передают настроение и оживляют ткань.

Студенты осваивают теорию и практику художественной росписи ткани: осваивают различные техники - от батика до фрески, от акварельной росписи до декоративной отделки. Учатся создавать уникальные узоры, орнаменты и сюжеты, придавая тканям неповторимую индивидуальность.

Получая эту специальность, студенты открывают для себя секреты создания художественной вышивки, знакомятся с различ-

ными технологиями обработки тканей и способами их подготовки к росписи и вышивке, узнают о богатой истории народных промыслов, осваивают классические мотивы и знакомятся с региональными особенностями ткацких традиций.

Важно отметить, что ребята также учатся работать с самыми современными материалами и, опираясь на традиции, создавать модные вещи. Их ждут творческие мастер-классы с опытными преподавателями, участие в художественных выставках и конкурсах, а также возможность работать в творческих коллективах.

Выбрав специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вы получите возможность реализовать свой творческий потенциал и высоко востребованную профессию: спрос на мастеров ручного труда постоянно растет, а уникальные навыки росписи и вышивки всегда будут ценны.

КАК ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ

Найдите свое место в мире искусства, дизайна и моды и создавайте прекрасное, вдохновляя себя и других. Перед поступлением в институт «Школа дизайна» Гатчинского государственного университета, пообщайтесь со специалистами приемной комиссии, изучите программы школы, познакомьтесь с официальной страничкой https://vk.com/design_school_professionalitet. Еще раз посмотрите, какие направления есть, кто конкретно там преподает, как выстроена практика и связи с индустрией. И сделайте выбор!

Приёмная комиссия: Гатчина, ул. К. Маркса, д. 17А, т. +7 (812) 635-47-47.

Татьяна Можаева