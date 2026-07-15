«Пиноккио удивляет!»

На выставке можно увидеть игрушки, сувениры, книги, посвященные этой удивительной истории о деревянном мальчике и созданные в разных странах. Экспозиция приурочена сразу к нескольким знаменательным датам - 200-летию со дня рождения Карло Коллоди (1826-1890), 170-летию рождения псевдонима писателя (Коллоди), 145-летию первой публикации сказки «Приключения Пиноккио», 120-летию первого перевода и первого издания этой книги на русском языке, 70-летию открытия Парка Пиноккио в итальянском городе Коллоди.

Карло Коллоди (настоящее имя Carlo Lorenzini — Карло Лоренцини) - итальянский писатель и журналист, взявший себе псевдоним Коллоди по названию деревушки, где родилась его мать. Однажды редактор «Газеты для детей» попросил Карло написать сказку-приключение. Как вспоминал позже Карло, эта идея так увлекла его, что он сочинил историю за одну ночь! Ее главным героем стал деревянный человечек-марионетка, то и дело попадавший в переделки из-за своего несносного характера. Коллоди назвал его Пиноккио (от слова «пино» — «сосна»), что на тосканском наречии значит «сосновый орешек». Первый рисунок деревянного мальчишки создал инженер из Флоренции Энрико Мацанти. До сих пор издатели, готовя очередное издание сказки Коллоди, используют рисунки Карло Кьостри и Аттилио Муссито, также создавших первые иллюстрации к «Приключениям Пиноккио».

По данным ЮНЕСКО, книга Коллоди переведена на 87 языков, сочинено около тридцати ее продолжений. Первый перевод сказки про Пиноккио на русский язык был сделан Камиллом Данини под редакцией С.И. Ярославцева в 1906 году и опубликован в журнале «Задушевное слово».

Об авторе экспозиции. Алена Александровна Тришина с 1979 года работает в должности главного библиотекаря абонемента Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна. Автор книг, статей, прозы и стихов, участник более пятидесяти сборников, в том числе альманаха «Оредеж». Победитель областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучший библиотекарь года» (2007), лауреат премии им. Е.Р. Дашковой в номинации «Журналист» (1999), победитель городского конкурса журналистов в номинации «Хранители души» (Гатчина, 2013). Ведущий мероприятий из циклов «Литературная суббота» и «Исторический клуб» в библиотеке им. А.И. Куприна.

Выставка «Пиноккио удивляет!» продлится в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина до середины августа.

Подготовила Юлия Лысанюк