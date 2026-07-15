Заселение в гостиницы теперь возможно с помощью мессенджера MAX

Такая опция позволяет забыть об очередях на стойке регистрации. Туристы экономят время и быстрее восстанавливают силы после дороги, а процесс заселения становится комфортнее и безопаснее. При этом привычная процедура никуда не исчезает: выбор бумажного или цифрового пути остается за гостем.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, проделайте несколько простых шагов:

откройте вкладку «Цифровой ID» в приложении MAX;

нажмите на вкладку «Паспорт»;

нажмите на кнопку «Предъявить» и покажите QR-код сотруднику отеля;

подтвердите свою личность с помощью кнопки «Подтвердить», ведущей на QR с фотографией.

Сотрудник отеля на стойке регистрации отсканирует предоставленный QR-код с помощью «Госкана» на «Госуслугах».

Цифровой ID в мессенджере MAX поможет подтвердить ваш возраст и льготный статус, а также сохранит «под рукой» основные документы – от паспорта до водительских прав. Чтобы создать его:

зайдите в раздел «Цифровой ID» и нажмите «Создать QR»;

нажмите «Добавить документы»;

перейдите в «Госуслуги» для подтверждения;

вернитесь в MAX и придумайте пин-код для входа.

Чтобы заселиться в гостиницу с помощью MAX, вам понадобится подтвержденное фото. Его можно сделать, если у вас есть зарегистрированная биометрия, действующий загранпаспорт или водительское удостоверение:

перейдите в «Паспорт»;

нажмите «Предъявить» – на экране отобразится QR-код для передачи данных;

далее нажмите «Подтвердить» – вам предложат создать фото в приложении «Госуслуг».

Новым сервисом можно пользоваться и в путешествиях с несовершеннолетними детьми. В этом случае для заселения в отель необходимо:

открыть вкладку «Цифровой ID» в мессенджере МАХ;

нажать на вкладку «Семья и дети»;

открыть свидетельство о рождении ребёнка и нажать «Предъявить»;

показать сотруднику гостиницы QR-код для считывания.

перейти к подтверждению личности с помощью кнопки «Подтвердить»

и предъявить QR-код с фотографией сотруднику гостиницы.

На стойке регистрации отсканируют QR-код свидетельства о рождении ребенка через «Госкан» на «Госуслугах».

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития России Максим Решетников уже протестировали возможность заселения в отель с помощью мессенджера MAX.

«Коллеги из VK сообщают, что технология полностью отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе. Мы видим, что крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. С 1 сентября отели

с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Переход пройдет без сбоев при необходимой методической поддержке со стороны VK», – отметил министр.

Около половины отелей и гостиниц страны уже получили техническую возможность для приема гостей через Цифровой ID. Сервис доступен во многих регионах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Псковской, Новосибирской, Ульяновской и других областях.

Отметим, что первыми отелями, принявшими гостей через MAX, стали Four Seasons Hotel и «Сити Отель 1905» в Москве, «Сочи Парк Отель» и Mantera Supreme Seaside в Сочи, Millennium Panorama в Казани, а также отели сети Cosmos в Санкт-Петербурге.

Регистрировать гостей через MAX в этом году смогут несколько тысяч российских отелей. На переходном этапе сотрудник гостиницы вправе запросить бумажный паспорт для сверки данных, уточняют в Минэкономразвития России.