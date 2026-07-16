9 красноармейцев: из небытия – в бессмертие

Здесь, под Гатчиной – Красногвардейском – в районе деревни Пижма 85 лет назад в смертельном бою сошлись бойцы Ленинградского ополчения и солдаты 1-й танковой дивизии вермахта – элитного соединения германской армии. Оборона Красногвардейска (Гатчины) сыграла огромную роль в судьбе Ленинграда. Гитлеровцы не ожидали такого поворота событий, как встречный бой с ополченцами под Красным Хутором, который отвлёк их артиллерию и миномёты. Наши бойцы насмерть стояли перед врагом и до последнего вздоха защищали родную землю.

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат, и поисковики продолжают свою работу, каждый год поднимая останки героев Великой Отечественной. Сегодня девять солдат Красной армии обрели вечный покой в братской могиле на воинском мемориале в Пижме – на том рубеже, где они совершили свой подвиг. Благодаря смертному медальону, который поисковикам удалось прочитать, имя одного из защитников установлено: это Павел Ефимович Гавриленко, 1919 года рождения. Двадцать два года было герою, когда он пал смертью храбрых…

На торжественно-траурную церемонию собрались представители администрации, патриотических объединений, ветераны боевых действий. Со словами благодарности к поисковикам обратился заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. Он подчеркнул, что сегодня принципиально важно восстанавливать историческую справедливость – находить останки героев нашего Отечества и захоранивать с воинскими почестями.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина в своем выступлении отметила, что миссия, которую выполняют поисковые отряды, неподвластна времени: «Вы поднимаете из земли останки бойцов, возвращая их из небытия – в бессмертие. Хочу вам сказать за это огромное спасибо! Вечная память и слава павшим, вечная благодарность живым – тем, кто не дает угаснуть нашей памяти».

К участникам церемонии обратились глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко, консультант отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества комитета по молодежной политике Ленинградской области Герман Сакс, а также командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Руководитель поискового объединения «Северо-Запад» Илья Дюринский заметил, что поисковики Санкт-Петербурга и Ленинградской области более тридцати лет ведут раскопки на Ленинградской земле, и работы ещё много, несмотря на то, что с момента начала Великой Отечественной войны прошло восемьдесят пять лет. А также, как выяснилось, очень много воинских захоронений, которые были утрачены в послевоенные годы, и эти братские могилы тоже разыскивают поисковые отряды.

«Главное, что к работе поисковиков привлекается всё больше и больше молодёжи – тем самым сохраняется память о событиях Великой Отечественной войны», – подчеркнул Илья Владиславович.

Память героев почтили минутой молчания, и настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенского иерей Илия Хмоленко совершил траурную литию по погибшим, после чего останки красноармейцев были преданы земле. В знак уважения к героям былых времен прозвучал «Интернационал» и троекратный оружейный залп – воинский салют. Участники мероприятия простились с защитниками Красногвардейского укрепрайона, бросив горсть земли на гроб, и возложили венки и цветы на братскую могилу.

Поисковые отряды возвращают имена героям, павшим за Родину. Каждый найденный медальон – это не просто артефакт, а судьба, вырванная из безвестности. Это кропотливый, изматывающий труд на полях былых сражений, где земля до сих пор хранит отголоски войны. Находить останки бойцов Красной армии и предавать их земле с воинскими почестями – дело совести и священный долг потомков перед теми, кто положил жизнь за отчизну. Пока поисковики уходят в леса и болота с лопатами и щупами, память о Великой Отечественной остаётся живой, кровной, переходящей от отцов к детям.