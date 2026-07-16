На ход ноги

В июне травматологическую службу Гатчинской КМБ возглавил молодой перспективный врач – травматолог-ортопед Виктор Фомичев. У него богатый хирургический опыт, включая сложнейшие операции в российских клиниках и за рубежом, в недавнем прошлом – работа в ведущем травматологическом центре страны и в Восточной Африке, а в настоящем – развитие гатчинской травматологии.

Виктор Фомичев – выпускник Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. Интернатуру окончил по специальности «хирургия», ординатуру проходил в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в дальнейшем заинтересовался хирургией стопы и голеностопного сустава и продолжил совершенствоваться в данном направлении на разных базах, проходя хирургическую практику во всех ведущих больницах Северной столицы. Коллеги обращаются к нему до сих пор: в тяжелых случаях гатчинский хирург-ортопед помогает оперировать не только в больницах Санкт-Петербурга, но и по всей России.

Помимо хирургической практики, Виктор Фомичев ведет активную научную и педагогическую деятельность. Он – автор множества публикаций в медицинских изданиях, входит в число соавторов учебников, преподает, постоянно участвует и проводит медицинские конференции, в качестве лектора объехал всю страну, создал в интернете медицинское сообщество FootClub, где обсуждаются заболевания стопы – рассматриваются клинические случаи и варианты их лечения.

На протяжении последних одиннадцати лет Виктор Андреевич работал в Санкт-Петербургском центре травматологии им. Вредена.

- Преимущественно я занимался хирургией стопы и голеностопного сустава и оперировал пациентов, начиная от так называемой «косточки» и заканчивая тяжёлой диабетической стопой – стопой Шарко (диабетическая остеоартропатия). Всегда старался брать самые тяжёлые случаи, по приглашению зарубежных коллег на добровольных началах ездил в Кению, в Найроби – оперировал, читал лекции, участвовал в курсе по хирургии стопы.

- Ваша специализация – стопы?

- Да, хирургия стопы и голеностопного сустава, владею артроскопией и другими методами. Конечно, в случае необходимости я могу все прооперировать – и коленный, и тазобедренный сустав, но, если нет острой нужды, я переадресую пациента к узконаправленному специалисту и буду более уверен в результате. «Тренироваться» на людях – не мой подход.

- Почему вы поменяли институт им. Вредена на Гатчинскую КМБ?

- Здесь хорошие перспективы, обширное поле деятельности и возможности профессионального роста. Кроме того, я всегда планировал развиваться именно как руководитель; в Центре травматологии я был исполняющим обязанности заведующего, выполняя эти функции в его отсутствие, в Гатчинской КМБ мне доверили возглавить, фактически, целое ортопедическое направление, у которого большой потенциал, и я смогу реализовать свои идеи в части организации медицинской помощи.

- Вы пришли сюда один или с командой?

- Я пришёл в Гатчинскую КМБ один – здесь уже была сформирована команда, и она замечательно выполняла свои функции. Поэтому, можно сказать, я присоединился к гатчинской команде специалистов, и мы будем дальше вместе развивать в Гатчине ортопедию. Плюс также хочется усовершенствовать и травматологическую службу, потому что ортопедия здесь хорошо функционировала – был большой пласт пациентов с различными патологиями, начиная с артроза крупных суставов и заканчивая мелкими. На отделении травматологии также выполняются различные манипуляции, и я хочу помочь им в дальнейшем в развитии, чтобы травматология здесь была со знаком качества.

- Отделения травматологии ждёт реновация?

- Пока больница занимается приёмным отделением, но реновации мы, конечно, всегда ждём.

- Вы уже составили впечатление об уровне медицинской помощи в гатчинской травматологии?

- Честно говоря, когда я шёл сюда, в травматологическом сообществе меня пугали: здесь всё плохо и вообще ничего не будет. На самом деле здесь хороший уровень, и есть куда развиваться – это очень хорошо. Материально-техническую базу мы, конечно, будем совершенствовать и предпримем все возможные действия, чтобы у коллег было чем работать и на чём работать. Во главу угла поставим качество оказания медицинской помощи.

- Два года назад в Гатчинской КМБ открылось второе травматологическое отделение, где стали успешно выполняться плановые операции по технологии «быстрого пути» – замена суставов и т.п. Эта работа продолжается?

- Работа отделения была приостановлена и, естественно, невозможно, чтобы по щелчку все снова начало действовать, как раньше, но мы работаем над этим. В принципе, у нас всё для этого есть. В отделении оборудованы две операционные, есть вопросы организационного характера, но это уже рабочие моменты.

- Операции сейчас проводятся?

- Да, сегодня вот, например, было шесть операций на коленных суставах: три эндопротезирования и три артроскопии.

- Это всё плановое?

- Да, в рамках обязательного медицинского страхования – по полису.

- Отделение сейчас работает на полную мощность, задействован весь кадровый потенциал, палаты?

- Пока только на 50-60%, наверное. Тут очень много нюансов, мне пришлось вникать во всю эту структуру, начиная, грубо говоря, от каких-то транспортировочных вопросов, которые сейчас не решаются. Поэтому мы распутываем огромный клубок, чтобы поставить все на рельсы, и чтобы это полноценно работало. Ну, в принципе, как и во всей больнице, где все функционировало по определённому сценарию, который надо менять.

- Изначально на травматологическом отделении планировалось делать все операции: от пальцев ног – до шейного отдела позвоночника. Это реально?

- Абсолютно. У нас в штате есть нейрохирург, который очень заинтересован в том, чтобы активно развивать это направление, и сейчас в планах открытие нейрохирургического отделения. У больницы есть лицензия на оказание нейрохирургической помощи, и по штату на первой травматологии – пять нейрохирургических коек. Поэтому шея, голова, спина – всё это будет «закрыто» нейрохирургическим отделением, которое, наряду с отделениями травматологии № 1 и № 2, будет функционировать в составе травмоцентра.

- Нейрохирургические операции еще только в перспективе?

- Нет, они уже выполняются, причем тоже в рамках ОМС – по тем же самым, назовём так, квотам. Это реально, и мы ждем пациентов из Гатчины.

- С чем можно обратиться, что у нас оперируют по части нейрохирургии?

- Грыжи шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника – это, наверное, основной поток пациентов на плановое вмешательство (не говоря про острую травму).

- Напомните еще, пожалуйста, какие операции на конечностях делаются в плановом порядке в гатчинской травматологии?

- Мы оперируем артроз тазобедренного, коленного, голеностопного сустава – коксартроз, гонартроз, артроз стопы; выполняется эндопротезирование, специалисты есть, все протезы в наличии, а то, чего нет, мы дозаказываем. Импланты и отечественные, и импортные – благо, появились хорошие протезы китайского происхождения – они закрыли нишу.

- Качество китайских имплантов устраивает?

- Они скопированы с известных брендов, так что бояться китайских протезов не надо – они мало чем отличаются от швейцарских.

- А в России еще не доросли до полного копирования?

- Создать сам протез – не проблема, проблема – создать инструменты для этого, так как для каждого инструмента нужен чуть ли не отдельный небольшой заводик. Это технологии, выработанные десятилетиями. Так что «взять и скопировать» не так-то просто. Кстати, наши специалисты сейчас разработали саморассасывающиеся винты из магнезии – повторили и усовершенствовали немецкую методику, эти винты можно использовать в хирургии стопы. Да, они будут дороже, зато через два года после установки они полностью рассосутся в организме. Сейчас эти винты начинают активно внедряться.

На верхних конечностях у нас представлена вся хирургия кисти – болезнь Дюпюитрена, болезнь Нотта – щелкающий палец, застарелые повреждения, деформации и прочее. Несколько лет назад в Гатчинской КМБ разрабатывался план открытия центра хирургии кисти, сегодня мы решили вернуться к этой идее, и я планирую представить проект организации кистевого центра, поскольку это закрыло бы потребности всей Ленобласти. Сейчас все пациенты едут в Центр им. Вредена, который перегружен, и было бы замечательно иметь в регионе собственный кистевой центр – в такой большой больнице, где есть все предпосылки к этому.

В принципе, по направлению ортопедии наше отделение удовлетворяет все потребности. Есть специалисты на первой травме, которых мы тоже хотим подключить, чтобы они оперировали. Для них будет открыта операционная на нашем отделении, и, по мере необходимости, они будут выполнять свои небольшие – фактически, амбулаторные операции. Как правило, это либо операции одного дня, либо с короткой госпитализацией.

- Будет ли применяться при замене суставов малоинвазивная технология?

- Пока нет. И никто до сих пор не подтвердил, что операции по этой технологии – золотой стандарт и их необходимо проводить. Да, у малоинвазивной технологии есть свои плюсы, но есть и свои минусы, как у любого вмешательства. Поэтому говорить о том, что это самое лучшее, не приходится. То же касается и эндопротезирования с применением робота – новый маркетинговый ход. Ни для кого не секрет, что эта операция глобально ничем не отличается от обычной – только удлиняет и удорожает процесс. Специалист с хорошими руками выполнит операцию не хуже, и, на мой взгляд, целесообразнее внедрять искусственный интеллект, нежели покупать робота.

Высокотехнологичная операция, конечно, более стандартизирована, эндопротезирование коленных или тазобедренных суставов – это чаще всего одна и та же операция, которая делается строго по регламенту, и любое отступление грозит не самым благоприятным исходом. В хирургии стопы – более творческий подход, есть несколько школ, которые спорят между собой о применяемых методиках. Это достаточно новое направление, оно сейчас активно развивается, в каждой больнице, как правило, есть свой хирург стопы.

- Виктор Андреевич, вы уже оперировали в Гатчинской больнице?

- Да, потихоньку начал. Я делаю операции любой сложности – все, что ниже колена, от переднего отдела до каких-то деформаций голени. Но пока еще много времени отнимает административная работа, вникание в структуры организации.

- Вы будете проводить амбулаторные приемы?

- В дальнейшем – да, по мере необходимости. Сейчас прием ведут другие специалисты – врачи-травматологи. За справочной информацией можно обратиться к администратору травматологического отделения № 2 по телефону: +7-964-379-8300. Администратор записывает на первичный осмотр и на отборочную комиссию для операции. Также можно прийти на прием в городскую поликлинику на ул. Урицкого, 1 или в консультативный центр.

Екатерина Дзюба