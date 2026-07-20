Седьмое чувство Ольги Фирсовой

На вернисаже, который прошел в «Купринке» 11 июля, гости погрузились в проживание всех своих шести чувств, включая интуицию — дышали туманом, касались закатов и слушали тишину вместе с автором фоторабот.

Ольга Фирсова — гатчинский фотохудожник, фотокорреспондент газеты «Гатчинская правда» и создатель камерной фотостудии «ПоДуше».

- Это первая выставка в моей творческой биографии, - говорит Ольга. - В детстве я закончила художественную школу и считала, что буду художником. Всегда любила рисовать и надеюсь снова вернуться к этому занятию. Так получилось, что двадцать лет назад я увлеклась фотографией, и мне это очень понравилось. В фотографии заключено очень многое — это и картинка, и техника, и физика. Училась фотоискусству на многих курсах, но главный учитель — это двадцать лет жизни с камерой. Фотоаппарат стал продолжением моей руки. Кажется, когда я беру его в руки и начинаю снимать, уходят неприятные мысли, снимается боль. Меня вдохновляют простые и искренние человеческие истории, люди, увлеченные своим делом — от парикмахера до кузнеца.

Как говорит Ольга Фирсова, тему выставки подсказало количество предоставленных поверхностей для фотографий — шесть сторон колонн в большом зале библиотеки.

- Не просто было выбрать для экспозиции фотографии — за эти годы их скопилось огромное число, - признается Ольга. - В итоге концепция выставки сложилась благодаря этому «техническому заданию» от библиотеки. В моем распоряжении было шесть экспозиционных поверхностей, и каждая из них стала символизировать одно из моих чувств, которые задействованы в процессе фотосъемки - зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и интуицию. В этой экспозиции нет случайных кадров. Каждая из этих фотографий — это какая-то история. В ней запечатлено что-то, что каким-то образом откликнулось в моем сердце. Надеюсь, что и у моих зрителей увиденное отзовется в душе и, возможно, вызовет какие-то свои ассоциации.

Послушаем, что говорит автор о своих шести чувствах, благодаря которым родилась эта экспозиция:

«Зрение — это свет, линии, цвет. То, что бросается в глаза, когда вы отключаете голову. Ищу геометрию в хаосе, блики в тенях и мгновения, которые проходят мимо. Я просто смотрю, и камера повторяет за мной.

Слух — крик птиц над крышами домов, шепот перед сном, смех или тишина в комнате. Моя камера чувствует звук — там, где громко или слишком тихо. Если прислушаться,эти фотографии зазвучат.

Вкус — соленый бриз на губах, которых остается после моря. Это первое материнское молоко — самое теплое и родное, что может быть на свете. Это закат — такой густой и сладкий, что его хочется попробовать на вкус.

Запах — главный якорь памяти. Мы забываем лица, но помним, как пахнет осень. Сырой городской туман, в котором растворяются дома. Свежесть северного моря, смешанная с хвоей. И последний листик, дрожащий на ветру и пахнущий уходящим теплом.

Осязание: я снимаю то, что можно почувствовать кожей. Дедушкины руки — самые родные. Пики на закате — колючие, но теплые. Песок — нежный, как мамины прикосновения. А первый снег — мокрый и тяжелый, его хочется сжать в руке.

И шестое чувство — интуиция. Здесь не правил. Кадры, где я просто нажала на спуск, не до конца понимая зачем. Случайный взгляд, движение, размытие. Моя интуиция знает лучше меня».

Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус — все эти пять чувств есть, конечно, у каждого человека. Мы о них не думаем, как, например, не задумываемся о воздухе, без которого невозможна наша жизнь. Но все эти чувства начинают работать иначе, когда к ним подключается шестое чувство — интуиция. Без этой «симфонии» чувств человек бы не состоялся. Но есть люди, наделенные еще одним чувством — седьмым. Это чувство красоты, которое рождает художника — живописца, музыканта, поэта или фотохудожника.

Чувство красоты можно воспитывать — всем известно понятие насмотренности, работа с теорией и практикой искусства. Но у некоторых людей чувство красоты будто бы врожденное, как, например, у Ольги Фирсовой. Каждая фоторабота не только вызывает желание любоваться ею, но и заставляет задуматься над образами, глубинной мыслью или чувствами автора и почувствовать что-то свое, присоединившись таким образом к запущенному художником творческому процессу.

Увидеть атмосферные снимки Ольги можно до 30 июля Большой зал, на втором этаже нашей библиотеки. Приходите, влючайте свои чувства. Смотрите, слушайте, чувствуйте!

Юлия Лысанюк