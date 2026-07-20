Ленинградские почтальоны получили награды

«Почтовая служба Ленинградской области активно развивается и модернизируется, динамично внедряются цифровые сервисы, но её главным двигателем всегда были и будут люди. В «Почте России» работают отличные специалисты, настоящие мастера своего дела, и сегодня мы чествуем лучших из них», — сказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник, вручая награды.

За многолетний добросовестный и безупречный труд, инициативу и старание, высокий профессионализм и мастерство благодарности комитета объявлены Юлии Капинос , Марине Коржовой , Татьяне Соколовой .

Почетные грамоты вручены Светлане Балагуриной и Елене Высотиной.