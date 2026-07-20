Романсы старинного парка прозвучали в Таицкой усадьбе Демидовых

Прозвучали проникновенные романсы и композиции петербургских композиторов, таких как Андрей Петров, Вадим Биберган, Борис Фомин, Исаак Шварц, Валерий Гаврилин и других. Музыка и поэзия тонко перекликались с духом старинной усадьбы, раскрывая особую интонацию Северной столицы.

Зрители подпевали слова знакомых песен: «У природы нет плохой погоды», «Ах, эти черные глаза», «Песенка кавалергардов», «Яблони в цвету». А финальный романс Александра Журбина на слова Ильи Резника «Если город танцует» в исполнении всех артистов концерта стал красивым финалом, поддержанный долгими овациями.

На сцене блистали звёзды вокального искусства: лауреаты международного конкурса «Романсиада» Евгений Южин, Юлия Снежина и Екатерина Иванова, а также Николай Тимохин — победитель телепроекта «Секрет успеха 2» и финалист «Главной сцены».

Богатую музыкальную палитру создал инструментальный ансамбль «Золотой состав» под управлением Дины Каминской: рояль, скрипка, труба и баян сплетались в единое признание в любви к музыкальной традиции.

Изящные образы участниц театра костюма «Катюша» добавили вечеру особого очарования, а ведущие Борис Дёмин и Анна Фомичёва погрузили гостей в историю русского романса и рассказали о судьбах петербургских композиторов.

Атмосфера исторического антуража, живое исполнение и калейдоскоп эмоций — этот вечер стал настоящим прикосновением к традициям русского романса.

Парковое агентство Ленинградской области

Фотографии Дарьи Адмакиной